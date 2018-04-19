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22:06 (мск), источник: Газета.Ру

Россия и Китай задумались о создании сверхтяжелой ракеты-носителя

Генеральный секретарь Китайской национальной космической администрации (КНКА) Юйлун Тянь заявил, что Россия и Китай обсуждают создание совместной ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"
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«Мы считаем, что это действительно отличный способ сотрудничества, и мы пытаемся добиться прогресса в этом направлении [создании сверхтяжелой ракеты-носителя] вместе», — заявил Юйлун Тянь.

Ранее сообщалось, что Роскосмос может привлечь Китай к созданию сверхтяжелой ракеты. Также ранее генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что надеется на большее число совместных проектов с Россией.

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