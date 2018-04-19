Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
На Землю упало нечто странное
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
10 звезд, не побоявшихся кормить грудью на публике
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
ФИФА закрыло дело о допинге в отношении российского футболиста
Самая влиятельная женщина мирового футбола – кто она?
Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Российские «Терминаторы» пугают запад
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
22:29 (мск), источник: Kazinform

12 млн тенге за «красивые» номера заплатили жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Свыше 12 миллионов тенге заплатили североказахстанские автолюбители за «VIP-номера», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

В пресс-службе ДВД СКО рассказали, что если за январь сотрудники отдела регистрационно-экзаменационной работы выдали «красивые» номера на 3 миллиона тенге, то по итогам первого квартала сумма превысила 12 миллионов тенге.

Заместитель начальника отдела Бекен Тайгилов отметил, что всего за 1 квартал этого года выдано 4,9 тысячи комплектов государственных номерных знаков.

Значительно возросло количество выданных водительских удостоверений. Права получили 5,7 тысячи автолюбителей. В прошлом году за этот же период водительскими удостоверениями обзавелись 3,5 тысячи североказахстанцев.

В отделе регистрационно-экзаменационной работы оказывают две государственные услуги: выдачу водительских удостоверений и регистрацию автотранспортных средств. Ежедневно специалисты отдела принимают порядка 200 человек.

Все новости региона
 МВД проверил жалобы на начальника ДВД Алматы Кудебаева
Скамейки у Байтерека в Астане разбили не вандалы
МИД не исключил прекращения авиасообщения с США
Пентагон: российские ПВО в Сирии «абсолютно неэффективны»
Виктория Скрипаль рассказала про собаку и жениха кузины
Ученые обнаружили новую опасность курения
До мурашек: какие места на планете оставил человек
Как найти самых далеких предков и составить свою родословную
В Сирии готовят к открытию южный фронт
Спорт
Кого хотите в Лиге Европы — «Тосно» или «Авангард»? Это будет самый странный финал в истории национального Кубка
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь