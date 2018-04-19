12 млн тенге за «красивые» номера заплатили жители СКО

Источник: Kazinform

В пресс-службе ДВД СКО рассказали, что если за январь сотрудники отдела регистрационно-экзаменационной работы выдали «красивые» номера на 3 миллиона тенге, то по итогам первого квартала сумма превысила 12 миллионов тенге.

Заместитель начальника отдела Бекен Тайгилов отметил, что всего за 1 квартал этого года выдано 4,9 тысячи комплектов государственных номерных знаков.

Значительно возросло количество выданных водительских удостоверений. Права получили 5,7 тысячи автолюбителей. В прошлом году за этот же период водительскими удостоверениями обзавелись 3,5 тысячи североказахстанцев.