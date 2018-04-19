12 млн тенге за «красивые» номера заплатили жители СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Свыше 12 миллионов тенге заплатили североказахстанские автолюбители за «VIP-номера», передает корреспондент МИА «Казинформ».
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — Свыше 12 миллионов тенге заплатили североказахстанские автолюбители за «VIP-номера», передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Заместитель начальника отдела Бекен Тайгилов отметил, что всего за 1 квартал этого года выдано 4,9 тысячи комплектов государственных номерных знаков.
Значительно возросло количество выданных водительских удостоверений. Права получили 5,7 тысячи автолюбителей. В прошлом году за этот же период водительскими удостоверениями обзавелись 3,5 тысячи североказахстанцев.
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