DoReDoS спели «My lucky day» на русском языке
Представители Молдовы на «Евровидении-2018» представили версию своей конкурсной песни на русском языке.
Представители Молдовы на «Евровидении-2018» представили версию своей конкурсной песни на русском языке.
КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Молдавская группа DoReDoS записала русский вариант песни «My lucky day», с которой в этом году выступит на песенном конкурсе «Евровидение-2018».
Композиция уже звучит в эфире российских музыкальных каналов.
Кстати, авторами конкурсной песни DoReDoS являются Народный артист России Филипп Киркоров и поэт Джон Баллард. Наши соотечественники уже выступили на нескольких концертах Киркорова в рамках
«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран. Из каждого полуфинала дальше пройдут по 10 участников. В финале их уже ждет Португалия, как победитель 2017 года, а также представители
Участники из Молдовы выйдут на сцену под седьмым номером во втором полуфинале. Также в первой части этого отборочного раунда на сцену выйдут конкурсанты из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии,
В первый полуфинал попали Белоруссия, Болгария, Литва, Албания, Чехия, Бельгия, Исландия, Азербайджан, Израиль, Эстония, Швейцария, Финляндия, Австрия, Ирландия, Армения, Кипр, Хорватия, Греция и Македония. Представители этих стран выйдут на сцену 8 мая.
Группа DoReDoS появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста — Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.
В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля «Славянский Базар» в Витебске. В следующем, 2014 году, DoReDoS отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу. В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на «Евровидение». Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу «X Factor — Румыния», а в 2017 году DoReDoS победили на «Новой волне».