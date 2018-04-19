Правительство решило: кому в Молдове запретят пить пиво
Молдавские власти придумали, как решить проблему употребления алкоголя среди некоторых категорий граждан: что предложили в правительстве?
Молдавские власти придумали, как решить проблему употребления алкоголя среди некоторых категорий граждан: что предложили в правительстве?
КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Правительство Молдовы утвердило законопроект, который касается отечественных производителей пива. Премьер Павел Филип отметил, что после многочисленных дискуссий властям удалось достичь консенсуса с представителями бизнеса.
«Это проект, который долгое время обсуждался с предпринимателями и в рамках платформы экономического совета. Достигли общего знаменателя», — отметил Филип.
Авторы законопроекта предлагают, чтобы производители пива и напитков на основе пива размещали на этикетке и упаковке значок, который запрещает употребление алкоголя в период беременности.
Значок, который запрещает употребление алкоголя во время беременности.
У предпринимателей есть пять месяцев с момента вступления в силу закона, чтобы продать уже изготовленную сертифицированную продукцию.