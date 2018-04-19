Правительство решило: кому в Молдове запретят пить пиво

Источник: Sputnik.md

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КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Правительство Молдовы утвердило законопроект, который касается отечественных производителей пива. Премьер Павел Филип отметил, что после многочисленных дискуссий властям удалось достичь консенсуса с представителями бизнеса.

«Это проект, который долгое время обсуждался с предпринимателями и в рамках платформы экономического совета. Достигли общего знаменателя», — отметил Филип.

Авторы законопроекта предлагают, чтобы производители пива и напитков на основе пива размещали на этикетке и упаковке значок, который запрещает употребление алкоголя в период беременности.

Значок, который запрещает употребление алкоголя во время беременности.