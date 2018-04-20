Тест по истории Великой Отечественной войны напишут 21 апреля в Иркутске

Проверить свои знания можно на сайте проекта или на одной из площадок. Их адреса уточняйте на КДГР. РФ. Тест начнётся в 11 утра. В нём будет 30 вопросов. Они коснутся не только боевых действий в годы войны, но и подвигов в тылу. На подготовку ответов у участников будет полчаса.