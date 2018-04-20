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03:41 (мск), источник: Вести Иркутск

Тест по истории Великой Отечественной войны напишут 21 апреля в Иркутске

Областной центр примет участие в этой акции в третий раз.

Областной центр примет участие в этой акции в третий раз.

Проверить свои знания можно на сайте проекта или на одной из площадок. Их адреса уточняйте на КДГР. РФ. Тест начнётся в 11 утра. В нём будет 30 вопросов. Они коснутся не только боевых действий в годы войны, но и подвигов в тылу. На подготовку ответов у участников будет полчаса.

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