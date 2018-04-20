Жители Иркутской области предпочитают безналичный расчёт

Иркутская область вошла в тройку регионов Сибирского федерального округа с максимальными объёмами платежей населения по картам. В 2017 году 53% покупок оплатили картой — на сумму 223 миллиарда руб. Это на треть выше, чем в 2016-м. Причина такого роста, говорят специалисты, — в регионе становится больше платёжных систем. Так, на начало года в регионе установлено 3 тысячи банкоматов и почти 50 тысяч электронных терминалов.