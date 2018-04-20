Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Минтранс планирует запретить перевозить детей в колясках в метро
Япония заявила протест России
Из космоса пришел необычный снимок (фото)
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Домрачева никогда не жалела о решении не выступать за Россию
Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Российские «Терминаторы» пугают запад
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
03:50 (мск), источник: Вести Иркутск

Жители Иркутской области предпочитают безналичный расчёт

Об этом сообщает Центробанк.

Источник: Вести Иркутск

Иркутская область вошла в тройку регионов Сибирского федерального округа с максимальными объёмами платежей населения по картам. В 2017 году 53% покупок оплатили картой — на сумму 223 миллиарда руб. Это на треть выше, чем в 2016-м. Причина такого роста, говорят специалисты, — в регионе становится больше платёжных систем. Так, на начало года в регионе установлено 3 тысячи банкоматов и почти 50 тысяч электронных терминалов.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
МИД не исключил прекращения авиасообщения с США
Пентагон: российские ПВО в Сирии «абсолютно неэффективны»
Россия пригрозила жестко ответить Украине на захват моряков
Король Свазиленда переименовал страну
Ученые обнаружили новую опасность курения
Как найти самых далеких предков и составить свою родословную
В Сирии готовят к открытию южный фронт
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь