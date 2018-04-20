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03:51 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутян ждут на вечер тротуарной астрономии

20 апреля в Иркутске пройдёт вечер тротуарной астрономии. В телескопы можно будет посмотреть на Луну и Венеру.

Площадки обсерватории госуниверситета заработают с 20 часов. Иркутян ждут у областной Молчановки, у школы № 69 и на Нижней набережной. Для тех, кто не успеет взглянуть на небо в пятницу, планетарий установит телескопы ещё и в субботу — в Международный день астрономии. С 8 до 11 вечера взглянуть на Луну и Венеру в Иркутске можно будет у памятника Александру III, в Братске — у Мемориала Славы.

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