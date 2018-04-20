Иркутян ждут на вечер тротуарной астрономии

Площадки обсерватории госуниверситета заработают с 20 часов. Иркутян ждут у областной Молчановки, у школы № 69 и на Нижней набережной. Для тех, кто не успеет взглянуть на небо в пятницу, планетарий установит телескопы ещё и в субботу — в Международный день астрономии. С 8 до 11 вечера взглянуть на Луну и Венеру в Иркутске можно будет у памятника Александру III, в Братске — у Мемориала Славы.