Жителей края приглашают пройти тест по истории Великой Отечественной
Возраст участников значения не имеет.
Возраст участников значения не имеет.
Тест по истории Великой Отечественной войны жители края сдадут на специально организованных площадках в городах и поселках края 21 апреля в 11.00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для проведения акции в городах и 13 районах Хабаровского края будет организовано 166 площадок на базе вузов, школ, музеев, библиотек, воинских частей и других учреждений. Также тест можно будет пройти онлайн на сайте проекта — «Каждый день горжусь Россией».
«Хабаровский край присоединится к акции уже в третий раз. Ежегодно растет ее аудитория, что подчеркивает интерес к истории страны, событиям Великой Отечественной войны. В прошлом году тестирование прошли свыше 8 тысяч жителей региона. В этом году мы ожидаем не меньшее количество участников», — отметила заместитель комитета по молодежной политике правительства края, член молодежного парламента при Государственной Думе от Хабаровского края Элеонора Кавшар.
Что касается школ, пройти тест там смогут сами учащиеся, их родители и учителя. — Принимать посторонних людей школы не будут из соображений безопасности. Тест можно пройти
— В наш адрес поступили оправдательные письма от организаторов с признанием, что при подсчетах были допущены ошибки. Так что знания по истории Великой Отечественной войны у нас не провальные.
Однако, как признается организатор, нам есть куда стремиться. Задания к тесту вновь составят ведущие ученые МГУ. Всего участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов по теме. Плюс к этому будет региональный блок из 6 вопросов.