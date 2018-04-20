Жителей края приглашают пройти тест по истории Великой Отечественной

Тест по истории Великой Отечественной войны жители края сдадут на специально организованных площадках в городах и поселках края 21 апреля в 11.00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Для проведения акции в городах и 13 районах Хабаровского края будет организовано 166 площадок на базе вузов, школ, музеев, библиотек, воинских частей и других учреждений. Также тест можно будет пройти онлайн на сайте проекта — «Каждый день горжусь Россией».

«Хабаровский край присоединится к акции уже в третий раз. Ежегодно растет ее аудитория, что подчеркивает интерес к истории страны, событиям Великой Отечественной войны. В прошлом году тестирование прошли свыше 8 тысяч жителей региона. В этом году мы ожидаем не меньшее количество участников», — отметила заместитель комитета по молодежной политике правительства края, член молодежного парламента при Государственной Думе от Хабаровского края Элеонора Кавшар.

Что касается школ, пройти тест там смогут сами учащиеся, их родители и учителя. — Принимать посторонних людей школы не будут из соображений безопасности. Тест можно пройти он-лайн на сайте «Каждый день горжусь Россией». Сделать это можно анонимно, в любое время и сразу получить результат, что удобно. Кстати в прошлом году 40% участников теста сделали это он-лайн. — объяснила Элеонора Кавшар.

В прошлом году Хабаровский край вошел в пятерку лучших по количеству участников теста среди всех российских регионов. Это официальная информация, так как изначальные не очень хорошие результаты прошлогоднего теста были оспорены.

— В наш адрес поступили оправдательные письма от организаторов с признанием, что при подсчетах были допущены ошибки. Так что знания по истории Великой Отечественной войны у нас не провальные.