Суббота грозит неприятностями автомобилистам Владивостока

21 апреля с 11.50 до 12.50 движение и парковка машин во Владивостоке будет ограничена, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.
— по улице Аксаковская: от пересечения с улицей Гоголя до пересечения с улицей Суханова;.
— по улице Суханова: от пересечения с улицей Аксаковская до пересечения с улицей Уборевича;.
— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Фонтанная;.
— по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская;.
— по улице Алеутская: от пересечения с улицей Фонтанная до пересечения с улицей Семеновская;.
— по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Пограничная;.
— по улице Пограничная: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей Батарейная;.
— по улице Батарейная: от пересечения с улицей Пограничная до пересечения с улицей Западная;.
— по улице Луцкого: от дома № 12 по улице Луцкого до пересечения с улицей Суханова;.
— по улице Лазо: от дома № 8 по улице Лазо до пересечения с улицей Суханова;.
— по улице Батарейная от перекрестка улиц Батарейная — Западная до дома № 2 по улице Батарейная.
Водителям предлагают использовать альтернативные маршруты движения по улицам: Гоголя, Всеволода Сибирцева, Светланская и Океанскому проспекту.
Автотранспорт припаркованный с нарушением ПДД РФ, будет эвакуирован.