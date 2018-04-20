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04:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Суббота грозит неприятностями автомобилистам Владивостока

21 апреля с 11. 50 до 12. 50 движение и парковка машин во Владивостоке будет ограничена, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья. — по улице Аксаковская: от пересечения с улицей Гоголя до пересечения с улицей Суханова; — по улице Суханова:…

Источник: ДЕЙТА

21 апреля с 11.50 до 12.50 движение и парковка машин во Владивостоке будет ограничена, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

— по улице Аксаковская: от пересечения с улицей Гоголя до пересечения с улицей Суханова;.

— по улице Суханова: от пересечения с улицей Аксаковская до пересечения с улицей Уборевича;.

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Фонтанная;.

— по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская;.

— по улице Алеутская: от пересечения с улицей Фонтанная до пересечения с улицей Семеновская;.

— по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Пограничная;.

— по улице Пограничная: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей Батарейная;.

— по улице Батарейная: от пересечения с улицей Пограничная до пересечения с улицей Западная;.

— по улице Луцкого: от дома № 12 по улице Луцкого до пересечения с улицей Суханова;.

— по улице Лазо: от дома № 8 по улице Лазо до пересечения с улицей Суханова;.

с 07.00 до 17.30:

— по улице Батарейная от перекрестка улиц Батарейная — Западная до дома № 2 по улице Батарейная.

Водителям предлагают использовать альтернативные маршруты движения по улицам: Гоголя, Всеволода Сибирцева, Светланская и Океанскому проспекту.

Автотранспорт припаркованный с нарушением ПДД РФ, будет эвакуирован.

Михаил Грач.

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