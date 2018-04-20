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03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Посмотрите, какие красивые парковки появятся во Владивостоке

Бизнес хотят привлечь к строительству парковок в центре города, сообщили DEITA. RU в администрации Владивостока.

Ко всем участкам также предлагаются уже готовые проекты. Предприниматель может использовать их, а может предложить свои варианты.

Один из участков расположен на Октябрьской, 20. Здание автопарковки запроектировано 9-этажным, открытого типа в надземной части и 2-этажным закрытого типа в подземной части. Подземные уровни имеют отдельные въезды, не связанные с надземной частью. Площадь участка составляет 2680 кв. метров. Количество парковочных мест — 214.

Еще один участок, площадью 1400 кв. метров, можно приобрести на ул. Адмирала Фокина, 23. Проектное решение предусматривает строительство многоярусной парковки и благоустройство территории с устройством пешеходно-рекреационной зоны на эксплуатируемой кровле. Вместимость автопарковки — 141 машино/место.

Третий участок расположен на Верхнепортовой, 6. Его площадь составляет 3 497 кв. метров. В проекте предусмотрено здание многоярусной надземной парковки закрытого типа. Вместимость — 240 машино/мест.

Строительство парковок предполагается в рамках заключения концессионных соглашений. Решение закреплено соответствующим постановлением администрации города.

Как сообщили специалисты, по условиям концессии парковки появятся за счет средств инвестора-концессионера, который затем будет эксплуатировать их в рамках заключенного концессионного соглашения и в соответствии с действующим законодательством.

Михаил Грач.

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