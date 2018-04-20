Посмотрите, какие красивые парковки появятся во Владивостоке
Бизнес хотят привлечь к строительству парковок в центре города, сообщили DEITA. RU в администрации Владивостока.
Бизнес хотят привлечь к строительству парковок в центре города, сообщили DEITA. RU в администрации Владивостока.
Ко всем участкам также предлагаются уже готовые проекты. Предприниматель может использовать их, а может предложить свои варианты.
Один из участков расположен на Октябрьской, 20. Здание автопарковки запроектировано 9-этажным, открытого типа в надземной части и 2-этажным закрытого типа в подземной части. Подземные уровни имеют отдельные въезды, не связанные с надземной частью. Площадь участка составляет 2680 кв. метров. Количество парковочных мест — 214.
Третий участок расположен на Верхнепортовой, 6. Его площадь составляет 3 497 кв. метров. В проекте предусмотрено здание многоярусной надземной парковки закрытого типа. Вместимость — 240 машино/мест.
Строительство парковок предполагается в рамках заключения концессионных соглашений. Решение закреплено соответствующим постановлением администрации города.
Как сообщили специалисты, по условиям концессии парковки появятся за счет средств
Михаил Грач.