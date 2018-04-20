Хабаровские тхэквондисты отличились на Кубке Приморья

Во Владивостоке на Всероссийском турнире по тхэквондо ВТФ «Кубок Приморья» приняло участие более 400 спортсменов из пяти регионов Дальнего Востока. Наш край представляли 15 спортсменов и большинство из них вошли в число победителей и призеров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Тхэквондисты боролись награды в разделах: керуги — спортивные поединки с использованием электронных жилетов и пхумсэ — технический комплекс. Также в рамках турнира проходил спортивный фестиваль «Кубок Приморья» среди спортсменов 2007—2008 годов рождения.



Представители Хабаровского края отличились во всех возрастных категориях.



Среди спортсменов 18 лет и старше первое место занял Джединг Ун Ди, а третье — Григорий Черных.

