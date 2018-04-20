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16:13 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты: майнинг может увеличить риск аварий на энергетических объектах

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Майнинг криптовалюты может привести к увеличению числа аварий на энергетических объектах России из-за возросшей нагрузки, предупреждает центр «Антистихия».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Майнинг криптовалюты может привести к увеличению числа аварий на энергетических объектах России из-за возросшей нагрузки, предупреждает центр «Антистихия».

Производство (майнинг) криптовалюты происходит с использованием вычислительных мощностей компьютеров, что требует больших затрат электроэнергии. Как отмечает центр «Антистихия», из-за этого растет нагрузка на электрические сети, которые на это не рассчитаны, что создает риски возникновения пожаров.

«Возрастает вероятность аварий на энергетических сетях в связи с увеличением нагрузки на них при майнинге (способ получения) криптовалют», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

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