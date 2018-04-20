Эксперты: майнинг может увеличить риск аварий на энергетических объектах
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Майнинг криптовалюты может привести к увеличению числа аварий на энергетических объектах России
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Майнинг криптовалюты может привести к увеличению числа аварий на энергетических объектах России
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Майнинг криптовалюты может привести к увеличению числа аварий на энергетических объектах России
Производство (майнинг) криптовалюты происходит с использованием вычислительных мощностей компьютеров, что требует больших затрат электроэнергии. Как отмечает центр «Антистихия»,
«Возрастает вероятность аварий на энергетических сетях в связи с увеличением нагрузки на них при майнинге (способ получения) криптовалют», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.