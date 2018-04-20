Выходные в Приморье испортят сильный ветер и дождь

Источник: AP 2018

По информации «Примгидромета», в ближайшие выходные дни погода в Приморье будет переменчивой. В субботу, 21 апреля, глубокий циклон сместится на юг Хабаровского края. Приморский край попадёт под влияние фронтальных разделов этого вихря. Ночью пройдут дожди различной интенсивности, они будут сопровождаться сильным ветром. Облачность и дожди уменьшат выхолаживание, минимальная температура составит +5… +12 градусов. К концу дня фронтальные разделы переместятся на север Японского моря, дожди будут прекращаться. Воздух прогреется до +12… +19 градусов.

В воскресенье, 22 апреля, осадков не ожидается. Ночью Приморье окажется в тыловой части циклона. Давление будет быстро расти. За холодным фронтом вторгнется холодный воздух и вызовет понижение ночных температур на 5−7 градусов. Днём на погоду будет влиять гребень антициклона. При слабом ветре максимальная температура останется на уровне субботы, +12… +18 градусов.

Во Владивостоке в субботу ночью и утром местами ожидается туман, возможна морось. Днём ветер перейдёт к северо-западному направлению, появятся просветы в облачности. Температура в ночные часы составит +4… +7 градусов. Днём воздух прогреется до +14… +17 градусов.