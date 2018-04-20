В 6 областях республики объявили штормовое предупреждение

20 — 21 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается штормовой ветер, порыв ветра 23−28 м/с, направление юго-западное, а также выпадение осадков. В связи с этим ожидается разрушение ледяного покрова, резкое повышение уровня воды на территории Есильского, Кызылжарского районов. Опасный уровень воды в реке Ишим в городе Петропавловске — 940 см (выход в пойму).