Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка
В России построили тягач «Вощина-1»
10 звезд, не побоявшихся кормить грудью на публике
В Китае создали машину для строительства небоскребов
Новая российская ракета поражает воображение
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
Прокуратура разрешила школьникам не носить форму
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Домрачева никогда не жалела о решении не выступать за Россию
6 рыжих звезд, которые на самом деле не рыжие (фото)
Как экономят разные знаки Зодиака
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Российские «Терминаторы» пугают запад
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Ушедшие в историю
07:18 (мск), источник: Kazinform

В 6 областях республики объявили штормовое предупреждение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казгидромет опубликовал штормовое предупреждение в ряде областей республики. Об этом передает МИА «Казинформ».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 45% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Kazinform

Ночью 19—20 апреля в Жамбылской области ожидаются местами заморозки до 2 градусов.

20 — 21 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается штормовой ветер, порыв ветра 23−28 м/с, направление юго-западное, а также выпадение осадков. В связи с этим ожидается разрушение ледяного покрова, резкое повышение уровня воды на территории Есильского, Кызылжарского районов. Опасный уровень воды в реке Ишим в городе Петропавловске — 940 см (выход в пойму).

20 апреля в Костанайской области ожидается местами туман, ветер 15−20 м/с.

20—22 апреля в Кызылординской области местами ожидаются южный ветер 15−20 м/с, пыльная буря.

Днем 20 апреля в Актюбинской области местами порывы южного, юго-западного ветра 15−20 м/с.

Днем 20 апреля в Атырауской области местами ожидается гроза, усиление юго-западного ветра 15−20 м/с.

Все новости региона
 МВД проверил жалобы на начальника ДВД Алматы Кудебаева
Скамейки у Байтерека в Астане разбили не вандалы
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Король Свазиленда переименовал страну
Американец выиграл $15 млн в моментальную лотерею
Художник превращает алюминиевые банки в произведения искусства
Виктория Скрипаль рассказала про собаку и жениха кузины
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь