В 6 областях республики объявили штормовое предупреждение
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казгидромет опубликовал штормовое предупреждение в ряде областей республики. Об этом передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казгидромет опубликовал штормовое предупреждение в ряде областей республики. Об этом передает МИА «Казинформ».
Ночью
20 — 21 апреля в
20 апреля в Костанайской области ожидается местами туман, ветер 15−20 м/с.
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Днем 20 апреля в Актюбинской области местами порывы южного,
Днем 20 апреля в Атырауской области местами ожидается гроза, усиление