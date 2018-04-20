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04:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Электронные проездные и социальные транспортные карты появятся в Хабаровске

О нововведениях, которые ждут пассажиров, рассказал глава профильного управления мэрии.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске 371 трамвай, троллейбус и автобус оборудован терминалами для безналичной оплаты проезда. К первой декаде мая такие устройства собираются установить еще в 220 машинах. В мэрии разработали систему скидок для тех, кто расплачивается с кондуктором картой, брелоком или браслетом, но у чиновников есть и другие предложения для пассажиров. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

«Мы будем выпускать электронные проездные: на каждый месяц отдельно — на троллейбус, отдельно — на трамвай. Этот проездной будет стоить 1260 рублей. Если вы совершаете больше двух поездок на электротранспорте, то это выгодно. Также планируется выпустить единый проездной на все виды транспорта, ориентировочно он будет стоить 2530−2560 рублей. Если вы купите [такой] проездной, то сможете месяц ездить столько, сколько вам необходимо», — отметил Сергей Суковатый.

Также в Хабаровске собираются ввести социальные транспортные карты.

«Мы с перевозчиками долго совещались, уговаривали их, [и они] приняли это предложение: [на маршрутах] тех, кто к этой системе присоединился, малоимущие граждане, имеющие детей, будут ездить по 15 рублей. Сейчас наши коллеги из социальной защиты составляют списки, которые отдадут нам после 20 апреля. До конца мая [малоимущие] будут ездить по справкам, и потом мы закажем социальные транспортные карты для детей и взрослых», — заявил Сергей Суковатый.

Глава управления добавил, что сейчас 8% пассажиров оплачивают проезд с помощью специальных устройств. Информацию о балансе своих карт, брелоков и браслетов они могут узнать на сайте t-karta.ru и в банкоматах Сбербанка. На все вопросы о работе системы безналичного расчета в транспорте Хабаровска специалисты ответят по телефону: 91−02−02.

Напомним, размер скидки в общественном транспорте для владельцев карт и других устройств будет зависеть от количества поездок. Представитель мэрии добавил, что вечерний тариф никак не повлияет на это нововведение. По словам Сергея Суковатого, после недавней корректировки цен «все забыли про вечерний тариф».

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Электронные проездные и социальные транспортные карты появятся в Хабаровске
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