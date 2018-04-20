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04:41 (мск), источник: Newslab.ru

После жарких выходных в Красноярск придет неделя дождей и прохлады

В воскресенье синоптики обещают жителям горда +20 °C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 46% 764 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: AP 2018

В ближайший уик-энд жителей Красноярска ждет по-весеннему теплая погода, которая подойдет для прогулок, отдыха и работ на свежем воздухе.

Если в пятницу синоптики обещают красноярцам до +9 °C, то завтра днем, когда в городе пройдет субботник, воздух прогреется уже до +15 °C. А в воскресенье синоптик и вовсе прогнозируют до +20 °C. В темное время суток уличные градусники будут показывать до +6 °C.

Гидрометцентр обещает в уик-энд облачную погоду, другие синоптики — наоборот, ясную. Осадков не ожидается, ветер будут дуть с юго-запада, возможны порывы до 13−15 м/с.

Согласно предварительным данным, на следующей неделе погода в Красноярске снова испортится: с понедельника в прогнозе значатся ежедневные дожди и понижение дневной температуры до +12 °C.

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