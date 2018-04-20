После жарких выходных в Красноярск придет неделя дождей и прохлады
В воскресенье синоптики обещают жителям горда +20 °C.
В воскресенье синоптики обещают жителям горда +20 °C.
В ближайший
Если в пятницу синоптики обещают красноярцам до +9 °C, то завтра днем, когда в городе пройдет субботник, воздух прогреется уже до +15 °C. А в воскресенье синоптик и вовсе прогнозируют до +20 °C. В темное время суток уличные градусники будут показывать до +6 °C.
Гидрометцентр обещает в
Согласно предварительным данным, на следующей неделе погода в Красноярске снова испортится: с понедельника в прогнозе значатся ежедневные дожди и понижение дневной температуры до +12 °C.