«Синяя птица» залетит во Владивосток 25 апреля
Региональный отборочный тур всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» состоится во Владивостоке в кинотеатре «Уссури» 25 апреля, начало в 10 часов.
Региональный отборочный тур всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» состоится во Владивостоке в кинотеатре «Уссури» 25 апреля, начало в 10 часов.
Устраивайтесь у экрана всей семьей, участвуйте, волнуйтесь, вдохновляйтесь, сопереживайте! «Синяя птица» залетит во Владивосток 25 апреля.
Уникальность проекта «Синяя птица» в его разнообразии — конкурс не ограничивается рамками одного жанра. «Синяя птица» объединяет тех, кто танцует, поет, играет на музыкальных инструментах, исполняет сложные акробатические и гимнастические номера. В весеннем специальном сезоне на конкурсе представлены:
Региональный отборочный тур всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» состоится во Владивостоке в кинотеатре «Уссури» 25 апреля, начало в 10 часов.
У вас есть шанс подать заявку на сайте ptica.tv и на сайте vestiprim.ru.