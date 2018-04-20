Устраивайтесь у экрана всей семьей, участвуйте, волнуйтесь, вдохновляйтесь, сопереживайте! «Синяя птица» залетит во Владивосток 25 апреля.

Уникальность проекта «Синяя птица» в его разнообразии — конкурс не ограничивается рамками одного жанра. «Синяя птица» объединяет тех, кто танцует, поет, играет на музыкальных инструментах, исполняет сложные акробатические и гимнастические номера. В весеннем специальном сезоне на конкурсе представлены:

Вокал- классический, народный и эстрадный; Игра на музыкальных инструментах — академических и народных; Хореография — классический балет, бальный и народный танец, акробатический рок-н-ролл; Оригинальный жанр — цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика; Актерское мастерство — художественное чтение.

Региональный отборочный тур всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» состоится во Владивостоке в кинотеатре «Уссури» 25 апреля, начало в 10 часов.