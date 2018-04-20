Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Из космоса пришел необычный снимок (фото)
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына
Прокуратура разрешила школьникам не носить форму
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева
Домрачева никогда не жалела о решении не выступать за Россию
6 рыжих звезд, которые на самом деле не рыжие (фото)
Как экономят разные знаки Зодиака
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
На Землю упало нечто странное
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
04:42 (мск), источник: Вести Приморье

«Синяя птица» залетит во Владивосток 25 апреля

Региональный отборочный тур всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» состоится во Владивостоке в кинотеатре «Уссури» 25 апреля, начало в 10 часов.

Устраивайтесь у экрана всей семьей, участвуйте, волнуйтесь, вдохновляйтесь, сопереживайте! «Синяя птица» залетит во Владивосток 25 апреля.

Уникальность проекта «Синяя птица» в его разнообразии — конкурс не ограничивается рамками одного жанра. «Синяя птица» объединяет тех, кто танцует, поет, играет на музыкальных инструментах, исполняет сложные акробатические и гимнастические номера. В весеннем специальном сезоне на конкурсе представлены:

Вокал- классический, народный и эстрадный; Игра на музыкальных инструментах — академических и народных; Хореография — классический балет, бальный и народный танец, акробатический рок-н-ролл; Оригинальный жанр — цирковое искусство, акробатика, художественная гимнастика; Актерское мастерство — художественное чтение.

Региональный отборочный тур всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» состоится во Владивостоке в кинотеатре «Уссури» 25 апреля, начало в 10 часов.

У вас есть шанс подать заявку на сайте ptica.tv и на сайте vestiprim.ru.

Все новости региона
 Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
За зверское убийство жены российский актер получил 11 лет тюрьмы
МИД не исключил прекращения авиасообщения с США
Пентагон: российские ПВО в Сирии «абсолютно неэффективны»
Россия пригрозила жестко ответить Украине на захват моряков
Ученые обнаружили новую опасность курения
Король Свазиленда переименовал страну
В США разрабатывают гиперзвуковую крылатую ракету за $928 млн
Экс-супруга бизнесмена Ахмедова отсудила у него яхту за $492 млн
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь