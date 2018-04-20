Фестиваль здоровой местной еды пройдёт в Иркутске
Фестиваль здоровой местной еды состоится в Иркутске на площади Академгородка 22 апреля 2018 года.
Фестиваль здоровой местной еды состоится в Иркутске на площади Академгородка 22 апреля 2018 года.
На нём примут участие фермеры и другие производители. Можно будет приобрести овощи, зелень, грибы, молочные продукты, мицелий грибов, рассаду и т.д., а также сумки и фруктовки для упаковки. Об этом сообщила «Байкал Инфо» организатор мероприятия Марина Рихванова.
Фестиваль начнётся в 11:00 и будет длиться до 16:00, прийти на него могут все желающие. На мероприятии можно будет поучаствовать в
Организаторами фестиваля выступили «Слоу Фуд Байкал», это местное отделение международной организации Slow Food; магазин