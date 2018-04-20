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04:44 (мск), источник: Baikal-info.ru

Фестиваль здоровой местной еды пройдёт в Иркутске

Фестиваль здоровой местной еды состоится в Иркутске на площади Академгородка 22 апреля 2018 года.

На нём примут участие фермеры и другие производители. Можно будет приобрести овощи, зелень, грибы, молочные продукты, мицелий грибов, рассаду и т.д., а также сумки и фруктовки для упаковки. Об этом сообщила «Байкал Инфо» организатор мероприятия Марина Рихванова.

Фестиваль начнётся в 11:00 и будет длиться до 16:00, прийти на него могут все желающие. На мероприятии можно будет поучаствовать в моцарелла-шоу, мастер-классе «горячие позы», дегустации и выборе лучших продуктов и беспроигрышной лотерее. По словам Марины Рихвановой, мероприятие проводят в праздник Дня Земли, потому что продукты у местных фермеров и производителей экологичные.

Организаторами фестиваля выступили «Слоу Фуд Байкал», это местное отделение международной организации Slow Food; магазин Эко-Базар, Школа экологического предпринимательства, клуб органического земледелия и другие.

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