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04:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

На субботник в Иркутскую область приедет министр природных ресурсов и экологии России

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской вместе с волонтерами и примет участие в субботнике «Зелёная весна» в Прибайкальском национальном парке 21 апреля 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Заповедное Прибайкалье». Ожидается, что министр будет убирать мусор в Листвянском лесничестве. По данным пресс-службы министерства, там ликвидируют несанкционированную свалку, установят информационные аншлаги.

Министр также проведет совещание в Иркутске, посвящённое мерам по борьбе с нелегальной заготовкой древесины, ходу проектирования и строительства очистных сооружений в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы», ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.

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