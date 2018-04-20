На субботник в Иркутскую область приедет министр природных ресурсов и экологии России

Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Заповедное Прибайкалье». Ожидается, что министр будет убирать мусор в Листвянском лесничестве. По данным пресс-службы министерства, там ликвидируют несанкционированную свалку, установят информационные аншлаги.

Министр также проведет совещание в Иркутске, посвящённое мерам по борьбе с нелегальной заготовкой древесины, ходу проектирования и строительства очистных сооружений в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы», ликвидации объектов накопленного экологического ущерба.