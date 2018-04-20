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13:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани пройдет велосубботник

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ»). Союз велосипедистов РТ откроет летний велосезон велосубботником. Соответствующая информация размещена в официальной группе организации в соцсети «ВКонтакте».

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Велосубботник состоится 21 апреля на территории пляжа Нижнее Заречье. Он будет организован совместно с администрацией Московского и Кировского районов Казани.

На сегодняшний день о своем участии заявили уже более 200 человек.

Организаторы велосубботника обеспечат всех участников необходимым инвентарем для уборки мусора, бесплатным питанием и горячим чаем.

В программу мероприятия также включены катание на велосипедах и флешмоб для всех желающих.

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