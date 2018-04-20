В Казани пройдет велосубботник

Велосубботник состоится 21 апреля на территории пляжа Нижнее Заречье. Он будет организован совместно с администрацией Московского и Кировского районов Казани.

На сегодняшний день о своем участии заявили уже более 200 человек.

Организаторы велосубботника обеспечат всех участников необходимым инвентарем для уборки мусора, бесплатным питанием и горячим чаем.