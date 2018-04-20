Игрок хабаровского «Амура» остался недоволен реализацией в матче со шведами

Нападающий заявил, что партнёры помогли ему освоиться в национальной команде, однако своим результатом «тигр» остался не очень доволен.

«Давления не было, а парни в тройке помогли, подсказали, как лучше играть и где открываться. Надо работать над вбрасываниями, у меня и в сезоне с этим компонентом были проблемы, и сегодня не пошли. Реализации сегодня не хватило. Надо было больше наседать на ворота, копать, забить “мусорный” гол. Первый блин комом вышел, но давайте дальше посмотрим, что к чему будет. Всё будет постепенно», — приводит слова Алексея Бывальцева «Р-Спорт».

РИА «Восток-Медиа» писало, что Алексей Бывальцев тренировался с олимпийской сборной России и в её составе принял участие в Еврочеллендже. За четыре матча форвард набрал два очка. В середине апреля нападающего вызвали в сборную для участия в Еврохоккейтуре.

Уже 21 апреля российская сборная в чешском Пардубице встретится со национальной командой Финляндии, а 22 апреля выяснит отношения с чехами.