Китайские специалисты разработали проект подсветки Красноярска
Об этом рассказал заместитель главы города Владислав Логинов.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Об этом рассказал заместитель главы города Владислав Логинов.
По его словам, компания из Китая предложила проект архитектурной подсветки Красноярска в
Есть предложения и по подсветке Часовни на Покровской горе.
Однако Логинов отметил, что не все предложения иностранных коллег будут воплощены в жизнь. Например, по его словам, китайские фонари в парке не соответствуют российской культуре. Поэтому в проект внесут поправки.