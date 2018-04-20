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04:53 (мск), источник: НИА Красноярск

Китайские специалисты разработали проект подсветки Красноярска

Об этом рассказал заместитель главы города Владислав Логинов.

Источник: НИА Красноярск

По его словам, компания из Китая предложила проект архитектурной подсветки Красноярска в желто-зеленых тонах. В частности, в проекте содержатся предложения украсить ЛЭП жёлтой подсветкой в виде герба, подсветить исторические здания, жилые дома, фонтаны, деревья и др.

Есть предложения и по подсветке Часовни на Покровской горе.

Однако Логинов отметил, что не все предложения иностранных коллег будут воплощены в жизнь. Например, по его словам, китайские фонари в парке не соответствуют российской культуре. Поэтому в проект внесут поправки.

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