Китайские специалисты разработали проект подсветки Красноярска

Источник: НИА Красноярск

По его словам, компания из Китая предложила проект архитектурной подсветки Красноярска в желто-зеленых тонах. В частности, в проекте содержатся предложения украсить ЛЭП жёлтой подсветкой в виде герба, подсветить исторические здания, жилые дома, фонтаны, деревья и др.

Есть предложения и по подсветке Часовни на Покровской горе.