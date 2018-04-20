Впервые за долгое время холодную воду в Красноярске отключат на двое суток

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«КрасКом» обнародовал график летних отключений холодной воды в Красноярске. Его уже согласовал департамент городского хозяйства администрации города.

«В этом году водозаборы будут останавливаться на профилактику не на сутки, а на двое, как в прежнее время. Это позволит выполнить объем ремонтных работ практически в два раза больше, чем в 2017 году», — сообщили коммунальщики.

Такая практика в городе уже существовала. На двое суток холодную воду отключали при экс-мэре Петре Пимашкове, но когда его сменил Эдхам Акбулатов, он потребовал останавливать водозаборы «КрасКома» только на сутки.

График отключений в 2018 году:

Советский район (водозабор «Татышев»): 25 мая (23:00) — 27 мая (23:00);.

Ленинский, Кировский районы (водозабор «Нижне-Атамановский»): 15 июня (23:00) — 17 июня (23:00);.

Свердловский, Кировский район (водозабор «Остров Отдыха»): 29 июня (23:00) — 1 июля (23:00);.

Центральный, Железнодорожный (водозабор «Посадный»): 13 июля (23:00) — 15 июля (23:00);.

Октябрьский, Железнодорожный (водозаборы «Казачий», «Гремячий Лог»): 3 августа (23:00) — 5 августа (23:00).

В этом году впервые за последние 5 лет на узловых участках городской системы водоснабжения отремонтируют технологические камеры, расположенные на проезжей части. Для этого в дни остановки водозаборов будут ограничивать движение транспорта на перекрестке улиц Мичурина — Грунтовая, а такжепо следующим адресам: ул. Мичурина, 43; Пионерской Правды, 1; Вавилова, 21 и 94; Шевченко, 64; Красной Армии, 9/11 и Горького, 14.