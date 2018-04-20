Впервые за долгое время холодную воду в Красноярске отключат на двое суток
Такую необходимость коммунальщики объясняют большим объемом ремонтных работ.
Такую необходимость коммунальщики объясняют большим объемом ремонтных работ.
«КрасКом» обнародовал график летних отключений холодной воды в Красноярске. Его уже согласовал департамент городского хозяйства администрации города.
«В этом году водозаборы будут останавливаться на профилактику не на сутки, а на двое, как в прежнее время. Это позволит выполнить объем ремонтных работ практически в два раза больше, чем в 2017 году», — сообщили коммунальщики.
Такая практика в городе уже существовала. На двое суток холодную воду отключали при
График отключений в 2018 году:
Советский район (водозабор «Татышев»): 25 мая (23:00) — 27 мая (23:00);.
Ленинский, Кировский районы (водозабор «Нижне-Атамановский»): 15 июня (23:00) — 17 июня (23:00);.
Свердловский, Кировский район (водозабор «Остров Отдыха»): 29 июня (23:00) — 1 июля (23:00);.
Центральный, Железнодорожный (водозабор «Посадный»): 13 июля (23:00) — 15 июля (23:00);.
Октябрьский, Железнодорожный (водозаборы «Казачий», «Гремячий Лог»): 3 августа (23:00) — 5 августа (23:00).
Также в первый раз за последнюю пятилетку проведут круговую диагностику сетей холодного водоснабжения с помощью видеороботов, которые для чистоты исследования должны передвигаться по сухим трубам. «В 2018 году это направление работ наравне с капитальным ремонтом сетей и заменой запорной арматуры станет приоритетным в ремонтной кампании “КрасКома” на территории ликвидированных промышленных предприятий правобережья Красноярска», — добавили в компании.