Автобус «Красноярск — Бишкек» вышел в рейс с неисправными тормозами
В нем ехали иностранцы.
В нем ехали иностранцы.
Под Красноярском полицейские сняли с рейса международный автобус
При проверке выяснилось, что у автобуса есть серьезные технические проблемы — неисправность рулевого управления и тормозной системы. Инспекторы составили несколько протоколов на 34-летнего водителя. Теперь ему придется заплатить штрафы в размере 500 и 3000 рублей. Автобус был снят с рейса и помещен на спецстоянку.
Полицейские также проверили документы у пассажиров. Выяснилось, что семь иностранцев находились в России с нарушением миграционного законодательства. Еще восемь пассажиров были оштрафованы за нарушение режима пребывания в стране.