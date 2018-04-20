Автобус «Красноярск — Бишкек» вышел в рейс с неисправными тормозами

Под Красноярском полицейские сняли с рейса международный автобус из-за неисправностей. Инспекторы ДПС в Емельяновском районе остановили для проверки автобус, следовавший по маршруту «Красноярск — Бишкек». В салоне находились 20 пассажиров, в том числе 7-летний ребенок.

При проверке выяснилось, что у автобуса есть серьезные технические проблемы — неисправность рулевого управления и тормозной системы. Инспекторы составили несколько протоколов на 34-летнего водителя. Теперь ему придется заплатить штрафы в размере 500 и 3000 рублей. Автобус был снят с рейса и помещен на спецстоянку.