На «Столбах» начался пожароопасный сезон
В заповеднике разжигать костры категорически запрещено.
В заповеднике разжигать костры категорически запрещено.
В красноярском заповеднике начался пожароопасный сезон. Специалисты проводят мониторинг обстановки не только на территории «Столбов», но и в его охранной зоне.
Чтобы не допустить возникновения пожаров, администрация заповедника прекратила выдачу разрешений на посещение буферной зоны с 1 мая до 15 июня.
«За последние годы на “Столбах” сложилась сложная пожароопасная обстановка: на более 70% территории отмечаются первый и второй классы природной пожарной опасности. В первую очередь это связано с накоплением большого количества растительного горючего материала, а именно сухого пихтового древостоя», — рассказывают в заповеднике.
Посетителям следует соблюдать правила поведения на территории заповедной зоны. Туристам запрещено разводить огонь и мусорить. Нарушителям грозит штраф в размере от 3000 до 4000 рублей. Если же ущерб будет причинен природному комплексу, то сумма штрафа может достигать нескольких десятков тысяч рублей.