На «Столбах» начался пожароопасный сезон

В красноярском заповеднике начался пожароопасный сезон. Специалисты проводят мониторинг обстановки не только на территории «Столбов», но и в его охранной зоне.

Чтобы не допустить возникновения пожаров, администрация заповедника прекратила выдачу разрешений на посещение буферной зоны с 1 мая до 15 июня.

«За последние годы на “Столбах” сложилась сложная пожароопасная обстановка: на более 70% территории отмечаются первый и второй классы природной пожарной опасности. В первую очередь это связано с накоплением большого количества растительного горючего материала, а именно сухого пихтового древостоя», — рассказывают в заповеднике.