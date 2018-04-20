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05:47 (мск), источник: Вести Приморье

Приморские синоптики будут использовать данные с японского спутника «Химавари-8»

Специалисты рассчитывают, что информация со спутника «Химавари-8» станет хорошим дополнительным инструментом прогнозирования, позволит повысить качество и эффективность предупреждений об опасных природных явлениях.

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Синоптики Примгидромета, с помощью специально разработанного веб-ресурса, приступили к использованию в оперативной работе данных, полученных с японского метеоспутника «Химавари-8». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

«Информация, получаемая с “Химавари-8” дает возможность оперативно следить за развитием и перемещением циклонов, атмосферных фронтов, полей облачности. Охват спутниковыми данными значительной территории Дальнего Востока позволит увеличить заблаговременность прогнозирования опасных и неблагоприятных погодных явлений, связанных с ливнями, грозами, шквалами и градом», — рассказала главный синоптик Примгидромета Елена Гриднева.

Специалисты Примгидромета рассчитывают, что информация со спутника «Химавари-8» станет хорошим дополнительным инструментом прогнозирования, позволит повысить качество и эффективность предупреждений об опасных природных явлениях.

«Химавари-8» — представитель новой серии японских метеорологических спутников. Аппарат осуществляет съемку каждые 10 минут. Основной инструмент спутника — AHI (Advanced Himawari Imager) позволяет вести наблюдение Земли в 16 диапазонах длин волн: 3 — в видимом, 3 — в ближнем инфракрасном и 10 — в инфракрасном диапазоне. Разрешение составляет 1 км в видимом и 4 км в инфракрасном диапазоне.

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