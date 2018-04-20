Приморские синоптики будут использовать данные с японского спутника «Химавари-8»

Синоптики Примгидромета, с помощью специально разработанного веб-ресурса, приступили к использованию в оперативной работе данных, полученных с японского метеоспутника «Химавари-8». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

«Информация, получаемая с “Химавари-8” дает возможность оперативно следить за развитием и перемещением циклонов, атмосферных фронтов, полей облачности. Охват спутниковыми данными значительной территории Дальнего Востока позволит увеличить заблаговременность прогнозирования опасных и неблагоприятных погодных явлений, связанных с ливнями, грозами, шквалами и градом», — рассказала главный синоптик Примгидромета Елена Гриднева.

Специалисты Примгидромета рассчитывают, что информация со спутника «Химавари-8» станет хорошим дополнительным инструментом прогнозирования, позволит повысить качество и эффективность предупреждений об опасных природных явлениях.