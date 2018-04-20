Почётным работником Восточно-Сибирской железной дороги стал экс-ректор ИрГУПС
Знак «Почётный работник
Знак «Почётный работник
Знак «Почётный работник
«Я, как руководитель ВСЖД благодарен и Леониду Петровичу, и в целом коллективу университета, за формирование кадрового потенциала, не только для
Кроме того, в торжественном заседании приняли участие Михаил Винокуров, ректор БГУЭиП 1987−2014 гг., Виктор Самаруха, председатель Иркутской областной организации ВЭО России.
Справка. В 1987 году Леонид Петрович был избран на должность ректора Иркутского института инженеров железнодорожного транспорта (ИрИИТа) и возглавлял вуз до 2002 года. Именно в период его ректорства было начато строительство новых учебных корпусов вуза. Кроме руководства транспортным вузом Леонид Петрович, как экономист, принимал активное участие в развитии Иркутской области.
Как отметил Виктор Самаруха, Леонид Петрович Сурков стоял во главе разработки методологических основ и подготовки документов для Госплана СССР и внес большой вклад в