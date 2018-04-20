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06:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Почётным работником Восточно-Сибирской железной дороги стал экс-ректор ИрГУПС

Знак «Почётный работник Восточно-Сибирской железной дороги» вручил начальник ВСЖД Василий Фролов Леониду Суркову, ректору ИрГУПС с 1987 по 2002 год.

Знак «Почётный работник Восточно-Сибирской железной дороги» вручил начальник ВСЖД Василий Фролов Леониду Суркову, ректору ИрГУПС с 1987 по 2002 годы. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета путей сообщения. Торжественное заседание учёного совета, посвященное 80-летию бывшего ректора вуза, состоялось 19 апреля 2018 года.

«Я, как руководитель ВСЖД благодарен и Леониду Петровичу, и в целом коллективу университета, за формирование кадрового потенциала, не только для Восточно-Сибирской, но и для других дорог», — отметил Василий Фролов.

Начальник планового отдела планово-экономической службы Улан-Баторской железной дороги Улзийбаяр Батсух и инженер по охране труда отдела гражданских сооружений Улан-Баторской железной дороги Чоглом Мунхцоож вручили Леониду Суркову почётный знак «Передовой работник финансово-банковской сферы Монголии». А губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил юбиляру поздравительный адрес.

Кроме того, в торжественном заседании приняли участие Михаил Винокуров, ректор БГУЭиП 1987−2014 гг., Виктор Самаруха, председатель Иркутской областной организации ВЭО России.

Справка. В 1987 году Леонид Петрович был избран на должность ректора Иркутского института инженеров железнодорожного транспорта (ИрИИТа) и возглавлял вуз до 2002 года. Именно в период его ректорства было начато строительство новых учебных корпусов вуза. Кроме руководства транспортным вузом Леонид Петрович, как экономист, принимал активное участие в развитии Иркутской области.

Как отметил Виктор Самаруха, Леонид Петрович Сурков стоял во главе разработки методологических основ и подготовки документов для Госплана СССР и внес большой вклад в социально-экономическое развитие Иркутской области. «Мы вместе с Леонидом Петровичем подготовили постановление по социально-экономическому развитию города Иркутска, благодаря которому был создан Иркутский домостроительный комбинат, построен Саянск, а строительство жилья за пять лет возросло в два раза», — сказал он.

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