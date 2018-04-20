Паводок в Новосибирской области: Вода пошла на спад

Пока в соседнем регионе власти подсчитывают убытки, принесенные весенним половодьем, Новосибирская область набирает воздух в легкие, чтобы сделать спокойный выдох. В управлении МЧС говорят, что пик паводка еще не пройден, спасатели продолжают нести дежурство в местах риска, но все же там, где еще несколько дней назад была угроза подтоплений, вода пошла на убыль.

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В период активного таяния снега большую опасность несут малые реки в регионе. Поэтому в зоне опасности находятся районы, прилегающие к речкам Иня и Карасук. Там уже прошли взрывы льда, лед прошел удачно, без заторов, а значит, серьезного подъема воды в руслах не предвидится.

Мы писали о подтоплении в ДНТ «Березка» в Верх-Тулинском сельсовете, вода зашла на улицы в дома, где люди живут круглый год, была угроза подтоплений жилых построек. В результате местные власти приняли решение прорыть траншею к руслу ближайшей речушки, таим образом воду с улицы отвели. Правда, теперь участникам садового общества придется восстанавливать дорогу и думать, как предотвратить проблему в следующем году. В соседнем поселке 8 Марта в результате таяния снега подтопило подвал в детском саду, но воду вовремя откачали. На этом перечень ЧП закончился.

— В нашем сельсовете есть гидротехническое сооружение, за которое мы опасались, боялись, что оно может сломаться под натиском воды, но все прошло спокойно, — рассказывает замглавы сельсовета Ирина Ена. — Если бы дамбу прорвало, под угрозу затопления попали бы два района левобережья города и наши поселения.

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Люди надеются, что в этом году дамбу починят окончательно, чтобы в следующий паводковый сезон уже не опасаться за безопасность людей.

Что касается реки Карасук, в Кочковском районе, в селе Жуланка, вода перешла через дорогу — людям пришлось добираться к магазину на другой берег с помощью переправы на лодке. На данный момент уровень воды понизился, дорога сухая.

— Оперативные группы продолжают дежурить в четырех районах области на реках Карасук и Иня: в Краснозерском районе, Кочковском, Карасукском и в Новосибирском, — прокомментировали в управлении МЧС Новосибирской области.

В это же время спасатели проводят сезонные учения: на месте тренировок сосредоточили тяжелую технику, плавсредства, специальные автомобили, пожарно-насосную станцию.

Выполнена разведка ледовой обстановки, работа по отсыпке защитных насыпей и возведению дамб, откачка воды из будто бы подтопленной территории, отработана подготовка лунок для взрывов льда и тактика спасения людей с тонкого льда с помощью многофункциональной лодки.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

Тепло начнется в пятницу.

Ближайшие выходные в Новосибирске пройдут под знаком чистоты. Субботники планируются и в районах города, и во дворах. Домохозяйки возьмутся за тряпки и отмоют пыльные окна. Время для такой уборки самое подходящее: ведь настоящее весеннее тепло придет уже сегодня. В пятницу температура поднимется до +10, при этом небо ожидается ясное. Выходные будут еще теплее — до +15. Правда, в это же время ожидается дождь, небо затянет облаками. По прогнозу гидрометцентра, ожидается юго-западный ветер скоростью от 7 до 12 метров в секунду.