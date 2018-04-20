Паводок в Новосибирской области: Вода пошла на спад
Спасатели дежурят в четырех районах региона, но, по отзывам местных властей, опасность уже миновала.
Спасатели дежурят в четырех районах региона, но, по отзывам местных властей, опасность уже миновала.
Пока в соседнем регионе власти подсчитывают убытки, принесенные весенним половодьем, Новосибирская область набирает воздух в легкие, чтобы сделать спокойный выдох. В управлении МЧС говорят, что пик паводка еще не пройден, спасатели продолжают нести дежурство в местах риска, но все же там, где еще несколько дней назад была угроза подтоплений, вода пошла на убыль.
В период активного таяния снега большую опасность несут малые реки в регионе. Поэтому в зоне опасности находятся районы, прилегающие к речкам Иня и Карасук. Там уже прошли взрывы льда, лед прошел удачно, без заторов, а значит, серьезного подъема воды в руслах не предвидится.
Мы писали о подтоплении в ДНТ «Березка» в
— В нашем сельсовете есть гидротехническое сооружение, за которое мы опасались, боялись, что оно может сломаться под натиском воды, но все прошло спокойно, — рассказывает замглавы сельсовета Ирина Ена. — Если бы дамбу прорвало, под угрозу затопления попали бы два района левобережья города и наши поселения.
Люди надеются, что в этом году дамбу починят окончательно, чтобы в следующий паводковый сезон уже не опасаться за безопасность людей.
Что касается реки Карасук, в Кочковском районе, в селе Жуланка, вода перешла через дорогу — людям пришлось добираться к магазину на другой берег с помощью переправы на лодке. На данный момент уровень воды понизился, дорога сухая.
— Оперативные группы продолжают дежурить в четырех районах области на реках Карасук и Иня: в Краснозерском районе, Кочковском, Карасукском и в Новосибирском, — прокомментировали в управлении МЧС Новосибирской области.
Выполнена разведка ледовой обстановки, работа по отсыпке защитных насыпей и возведению дамб, откачка воды из будто бы подтопленной территории, отработана подготовка лунок для взрывов льда и тактика спасения людей с тонкого льда с помощью многофункциональной лодки.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
Тепло начнется в пятницу.
Ближайшие выходные в Новосибирске пройдут под знаком чистоты. Субботники планируются и в районах города, и во дворах. Домохозяйки возьмутся за тряпки и отмоют пыльные окна. Время для такой уборки самое подходящее: ведь настоящее весеннее тепло придет уже сегодня. В пятницу температура поднимется до +10, при этом небо ожидается ясное. Выходные будут еще теплее — до +15. Правда, в это же время ожидается дождь, небо затянет облаками. По прогнозу гидрометцентра, ожидается
По долгосрочному прогнозу портала Яндекс. Погода, вся следующая неделя будет пасмурной, но в то же время