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06:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Молоко красноярской марки признали фальсификатом

Эксперты проверяли образцы на жирность и на наличие немолочных жиров.

Центр стандартизации и метрологии проверил образцы пастеризованного молока из Красноярска, Брянска, Ярославля, Воронежа и Иркутска.

Как рассказали в ЦСМ, продукция 11 торговых марок признана качественной, в том числе у красноярского производителя «Нарада». Растительные жиры в молоке не обнаружены, а жирность соответствует требованиям ГОСТа.

К молоку от ЗАО «Искра» не было претензий по растительным жирам и жирности, но в пакет не долили молока. Один из образцов специалисты признали фальсификатом — это продукция «Наш Лидер» от торговой сети «Командор».

«Выявлено наличие растительных жиров, не соответствует ГОСТу по массовой доле жира и по объему», — рассказали специалисты.

Добавим, что Брянск стал лидером по фальсификации пастеризованного молока, а Ярославль показал отличный результат.

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