Молоко красноярской марки признали фальсификатом

Как рассказали в ЦСМ, продукция 11 торговых марок признана качественной, в том числе у красноярского производителя «Нарада». Растительные жиры в молоке не обнаружены, а жирность соответствует требованиям ГОСТа.

К молоку от ЗАО «Искра» не было претензий по растительным жирам и жирности, но в пакет не долили молока. Один из образцов специалисты признали фальсификатом — это продукция «Наш Лидер» от торговой сети «Командор».