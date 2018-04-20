Молоко красноярской марки признали фальсификатом
Эксперты проверяли образцы на жирность и на наличие немолочных жиров.
Эксперты проверяли образцы на жирность и на наличие немолочных жиров.
Центр стандартизации и метрологии проверил образцы пастеризованного молока из Красноярска, Брянска, Ярославля, Воронежа и Иркутска.
Как рассказали в ЦСМ, продукция 11 торговых марок признана качественной, в том числе у красноярского производителя «Нарада». Растительные жиры в молоке не обнаружены, а жирность соответствует требованиям ГОСТа.
«Выявлено наличие растительных жиров, не соответствует ГОСТу по массовой доле жира и по объему», — рассказали специалисты.
Добавим, что Брянск стал лидером по фальсификации пастеризованного молока, а Ярославль показал отличный результат.