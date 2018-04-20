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06:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

Общественники обнаружили в Ленинском районе Красноярска нелегальную свалку

На территорию выбрасывают коммунальные отходы.

Общественники нашли в Ленинском районе Красноярска несанкционированную свалку площадью 9 тыс.кв. метров.

В ходе рейда активисты Общероссийского народного фронта вместе с представителями министерства экологии края обнаружили на территории правобережного района коммунальные отходы: залежи пластмассы, различную тару, упаковки, строительный мусор и многое другое. По итогам проверки общественники отправят запрос в администрацию Ленинского района.

Напомним, накануне жители Канска жаловались на то, что в районе деревни Курыш горит самая крупная свалка отходов лесопиления. Сильный дым распространялся на город.

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