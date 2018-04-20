Общественники обнаружили в Ленинском районе Красноярска нелегальную свалку

В ходе рейда активисты Общероссийского народного фронта вместе с представителями министерства экологии края обнаружили на территории правобережного района коммунальные отходы: залежи пластмассы, различную тару, упаковки, строительный мусор и многое другое. По итогам проверки общественники отправят запрос в администрацию Ленинского района.