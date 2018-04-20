В Новосибирске по учебной тревоге подняли в воздух боевые вертолёты

Источник: Вести - Новосибирск

Максим Шевченко, корреспондент: «Очередной этап учений на базе армейской авиации в Толмачёво начали задолго до подъёма в воздух первых вертолётов. После длительной предполётной подготовки машины начали заряжать».

На бортах вертолётов — серьёзный арсенал. В программе тренировок — стрельба из пушки, метание дымовых бомб и неуправляемых авиаракет. Как только получено разрешение, вылетают.

Больше десятка вертолётов дважды покидали аэродром в Толмачево несколькими звеньями. Во главе эскадрильи — ударные Ми-24 в сопровождении так называемых «Терминаторов» — усовершенствованных Ми-8. По условиям задачи, авиагруппа держала путь на Шиловский полигон — там пилоты поражали учебные цели. Накануне эти же вертолёты на полигоне в Кемеровской области уничтожили колонну техники условного противника из противотанковых управляемых ракет «Штурм». Отметим, на учениях применяют опыт ведения военных операций в Сирии.