В Челябинске на субботнике хлам складывали в пакеты для покойников
Горожане сняли на мобильник: длинные заполненные мешки лежат на газоне городской больницы.
Горожане сняли на мобильник: длинные заполненные мешки лежат на газоне городской больницы.
Ну, не трупы же, в самом деле! Просто в Челябинске начались весенние субботники, и некоторые проходят в суровой форме. Челябинск вообще город суровый.
А если серьезно, то
Снимок народ не напугал, а повеселил. Юмор — лучшая защита от стресса, это каждый медик скажет.
«Что под рукой было, тем и воспользовались».
«Пакеты, видать, многоразовые. Сначала по делу использовали, потом мусор в них собрали. Чего добру пропадать».
Комментарий руководства больницы пока получить не удалось. Надеемся, он будет таким же юморным. Иначе можно подумать, что в мешках