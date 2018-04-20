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07:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске на субботнике хлам складывали в пакеты для покойников

Горожане сняли на мобильник: длинные заполненные мешки лежат на газоне городской больницы.

Ну, не трупы же, в самом деле! Просто в Челябинске начались весенние субботники, и некоторые проходят в суровой форме. Челябинск вообще город суровый.

А если серьезно, то интернет-паблик разместил фото пластиковых мешков, годных для хранения умерших — длинных плотных черных пакетов. Три таких наполненных мешка лежали на газоне на территории горбольницы. Мусор обычно и собирают в пластиковые пакеты черного цвета. Правда, несколько иной формы… Покороче…

Снимок народ не напугал, а повеселил. Юмор — лучшая защита от стресса, это каждый медик скажет.

«Что под рукой было, тем и воспользовались».

«Пакеты, видать, многоразовые. Сначала по делу использовали, потом мусор в них собрали. Чего добру пропадать».

Комментарий руководства больницы пока получить не удалось. Надеемся, он будет таким же юморным. Иначе можно подумать, что в мешках все-таки трупы..

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