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06:31 (мск), источник: VLADNEWS

Приморские сайты попали «под раздачу» Роскомнадзора из-за Telegram

IP-адреса сайта «Примпогода» попали в список 17 миллионов заблокированных Роскомнадзором ресурсов.

Источник: Reuters

Пресс-секретарь приморского сайта «Примпогода» заявила на странице в социальной сети о том, что в рамках работы по блокировке мессенджера Telegram IP-адреса сайта «Примпогода» попали в список 17 миллионов заблокированных Роскомнадзором ресурсов, сообщает РИА VladNews.

«Редакция сайта обратилась в Роскомнадзор по горячей линии, на которую принимаются сообщения о блокировках добросовестных ресурсов. Пока разъяснений от ведомства не было получено. Разработчики сайта Примпогода.ру активно занимаются решением этого вопроса и делают всё для того, чтобы сайт бесперебойно работал, но несмотря на это, к сожалению, в этой ситуации мы не можем гарантировать 100% доступность наших сервисов в России», — написала пресс-секретарь сайта Примпогода Мария Парфенова.

Напомним, решение ограничить доступ к сервису 13 апреля принял Таганский районный суд Москвы после того, как Роскомнадзор потребовал немедленной блокировки Telegram, отказавшегося предоставлять ФСБ ключи шифрования, которые позволяют получать доступ к переписке пользователей.

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