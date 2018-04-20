Приморские сайты попали «под раздачу» Роскомнадзора из-за Telegram

«Редакция сайта обратилась в Роскомнадзор по горячей линии, на которую принимаются сообщения о блокировках добросовестных ресурсов. Пока разъяснений от ведомства не было получено. Разработчики сайта Примпогода.ру активно занимаются решением этого вопроса и делают всё для того, чтобы сайт бесперебойно работал, но несмотря на это, к сожалению, в этой ситуации мы не можем гарантировать 100% доступность наших сервисов в России», — написала
Напомним, решение ограничить доступ к сервису 13 апреля принял Таганский районный суд Москвы после того, как Роскомнадзор потребовал немедленной блокировки Telegram, отказавшегося предоставлять ФСБ ключи шифрования, которые позволяют получать доступ к переписке пользователей.