Приморские сайты попали «под раздачу» Роскомнадзора из-за Telegram

Пресс-секретарь приморского сайта «Примпогода» заявила на странице в социальной сети о том, что в рамках работы по блокировке мессенджера Telegram IP-адреса сайта «Примпогода» попали в список 17 миллионов заблокированных Роскомнадзором ресурсов, сообщает РИА VladNews.

«Редакция сайта обратилась в Роскомнадзор по горячей линии, на которую принимаются сообщения о блокировках добросовестных ресурсов. Пока разъяснений от ведомства не было получено. Разработчики сайта Примпогода.ру активно занимаются решением этого вопроса и делают всё для того, чтобы сайт бесперебойно работал, но несмотря на это, к сожалению, в этой ситуации мы не можем гарантировать 100% доступность наших сервисов в России», — написала пресс-секретарь сайта Примпогода Мария Парфенова.