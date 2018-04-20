Загадочные спирали на небе озадачили жителей Риддера
Жители Риддера делятся снимками загадочной спирали на небе, сообщает Аltaynews.kz.
Жители Риддера делятся снимками загадочной спирали на небе, сообщает Аltaynews.kz.
По данным издания, фотографии появились на одном из городских пабликов в социальных сетях. На кадрах отчетливо видна белая спираль на небосклоне. Некоторые недоумевают, другие задаются вопросами.
Позже один из риддерцев Александр Малиновский дал подробный ответ. По его словам, снимки сделаны на рассвете.
«В 4:12 утра был запущен “Протон” с Байконура. Вторая ступень отделяется от третьей на 328-й секунде полета, головной обтекатель — на 348-й. Ракета в это время наблюдается из нашего города. Солнце, которое еще не взошло