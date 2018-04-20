Загадочные спирали на небе озадачили жителей Риддера

По данным издания, фотографии появились на одном из городских пабликов в социальных сетях. На кадрах отчетливо видна белая спираль на небосклоне. Некоторые недоумевают, другие задаются вопросами.

Позже один из риддерцев Александр Малиновский дал подробный ответ. По его словам, снимки сделаны на рассвете.