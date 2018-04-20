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07:16 (мск), источник: Tengrinews

Загадочные спирали на небе озадачили жителей Риддера

Жители Риддера делятся снимками загадочной спирали на небе, сообщает Аltaynews.kz.

Источник: Tengrinews

По данным издания, фотографии появились на одном из городских пабликов в социальных сетях. На кадрах отчетливо видна белая спираль на небосклоне. Некоторые недоумевают, другие задаются вопросами.

Позже один из риддерцев Александр Малиновский дал подробный ответ. По его словам, снимки сделаны на рассвете.

«В 4:12 утра был запущен “Протон” с Байконура. Вторая ступень отделяется от третьей на 328-й секунде полета, головной обтекатель — на 348-й. Ракета в это время наблюдается из нашего города. Солнце, которое еще не взошло из-за горизонта, подсвечивает шлейф. Дальше свое дело делают атмосферные потоки воздуха, заворачивая шлейф в причудливые петли. Угол наблюдения по отношению к горизонту тоже добавляет видимые отклонения от прямой траектории», — отметил мужчина.

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