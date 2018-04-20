Объем искусственного воспроизводства байкальского омуля увеличат
В 2017 году было начато зарыбление байкальским омулем Братского водохранилища.
В 2017 году было начато зарыбление байкальским омулем Братского водохранилища.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному Минсельхозу увеличить объемы воспроизводства омуля, вылов которого запрещен на Байкале с осени прошлого года.
«Уверен, что системное решение проблемы воспроизводства омуля позволит стабилизировать ситуацию и больше не прибегать к таким радикальным мерам, как запрет промысла», — заявил глава региона, выступая с ежегодным посланием на очередной сессии Законодательного собрания.
«Совершенно очевидно, что рыбоохранные мероприятия необходимо усилить и увеличить объемы искусственного воспроизводства ценной рыбы», — подчеркнул глава региона.
Напомним, Минсельхоз с 1 октября ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале, исключение сделали для рыбалки со льда бормашовой удочкой. Введенный запрет касается озера Байкал и впадающих в него рек. Ангара — единственная река, вытекающая из Байкала, соответственно, запрет на нее не распространяется.