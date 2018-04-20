Объем искусственного воспроизводства байкальского омуля увеличат

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному Минсельхозу увеличить объемы воспроизводства омуля, вылов которого запрещен на Байкале с осени прошлого года.

«Уверен, что системное решение проблемы воспроизводства омуля позволит стабилизировать ситуацию и больше не прибегать к таким радикальным мерам, как запрет промысла», — заявил глава региона, выступая с ежегодным посланием на очередной сессии Законодательного собрания.

Левченко отметил, что в 2017 году было начато зарыбление байкальским омулем Братского водохранилища на реке Ангаре — 150 тыс. штук подрощенной молоди омуля было выпущено в приток Ангары реку Белую, на которой находится Бельский рыбоводный завод.

«Совершенно очевидно, что рыбоохранные мероприятия необходимо усилить и увеличить объемы искусственного воспроизводства ценной рыбы», — подчеркнул глава региона.