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06:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Объем искусственного воспроизводства байкальского омуля увеличат

В 2017 году было начато зарыбление байкальским омулем Братского водохранилища.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил региональному Минсельхозу увеличить объемы воспроизводства омуля, вылов которого запрещен на Байкале с осени прошлого года.

«Уверен, что системное решение проблемы воспроизводства омуля позволит стабилизировать ситуацию и больше не прибегать к таким радикальным мерам, как запрет промысла», — заявил глава региона, выступая с ежегодным посланием на очередной сессии Законодательного собрания.

Левченко отметил, что в 2017 году было начато зарыбление байкальским омулем Братского водохранилища на реке Ангаре — 150 тыс. штук подрощенной молоди омуля было выпущено в приток Ангары реку Белую, на которой находится Бельский рыбоводный завод.

«Совершенно очевидно, что рыбоохранные мероприятия необходимо усилить и увеличить объемы искусственного воспроизводства ценной рыбы», — подчеркнул глава региона.

Напомним, Минсельхоз с 1 октября ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале, исключение сделали для рыбалки со льда бормашовой удочкой. Введенный запрет касается озера Байкал и впадающих в него рек. Ангара — единственная река, вытекающая из Байкала, соответственно, запрет на нее не распространяется.

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