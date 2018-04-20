Американец выиграл $15 млн в моментальную лотерею
19-летний житель американского штата Флорида выиграл $15 млн в моментальную лотерею «Florida 100X the Cash».
19-летний житель американского штата Флорида выиграл $15 млн в моментальную лотерею «Florida 100X the Cash».
Как сообщили организаторы лотереи, счастливчиком стал Куин Кофлер из города Бонита Спрингс.
Отмечается, что победитель предпочел единовременную выплату $11,1 получению всей суммы по частям.
Кроме того, $30 тыс. в качестве бонуса получит продавец выигрышного билета, передает Associated Press.
Лотерея «Florida 100X the Cash» была запущена в феврале 2018 года. Стоимость билета составляет $30. Всего предусмотрено восемь выигрышей по $15 млн, минимальный приз составляет 30$.
По словам организаторов, шанс выиграть главный приз в этой лотерее составляет 1 к 4 млн.
Ранее в апреле сообщалось, что жительница США случайно выбросила лотерейный билет с многомиллионным выигрышем.