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08:23 (мск), источник: Om1.ru

Омичей возмутила продавец, которая упаковывала хлеб «голыми руками»

Видеозапись появилась в соцсетях и вызвала горячее обсуждение.

Омич пожаловался в соцсетях на фасовку хлеба в одном из супермаркетов на улице Энтузиастов. Он снял на видео, как продавец упаковывает хлеб в индивидуальные бумажные пакеты руками без перчаток. Это вызвало горячее негодование у автора видео.

Цитата из подписи к видео:

 — Я всегда считал, что фасовка пищевых продуктов не требующих термическую обработку производят в перчатках. Сегодня этот миф развеян — можно и плевать на санитарные нормы. А потом удивляемся, откуда берутся всякие болезни. (орфография и пунктуация автора сохранены).

Видеозапись была выложена в паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте». Автор видео пожелал остаться анонимным. В комментариях омичи разделились на два лагеря. Одни действительно увидели в поступке продавца нарушение санитарных норм, другие призывают не обращать внимания на такие вещи. Общий совет пользователей таков — готовить все продукты для личного употребления самим.

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