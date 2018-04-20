Омичей возмутила продавец, которая упаковывала хлеб «голыми руками»
Видеозапись появилась в соцсетях и вызвала горячее обсуждение.
Видеозапись появилась в соцсетях и вызвала горячее обсуждение.
Омич пожаловался в соцсетях на фасовку хлеба в одном из супермаркетов на улице Энтузиастов. Он снял на видео, как продавец упаковывает хлеб в индивидуальные бумажные пакеты руками без перчаток. Это вызвало горячее негодование у автора видео.
Цитата из подписи к видео:
— Я всегда считал, что фасовка пищевых продуктов не требующих термическую обработку производят в перчатках. Сегодня этот миф развеян — можно и плевать на санитарные нормы. А потом удивляемся, откуда берутся всякие болезни. (орфография и пунктуация автора сохранены).
Видеозапись была выложена в паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте». Автор видео пожелал остаться анонимным. В комментариях омичи разделились на два лагеря. Одни действительно увидели в поступке продавца нарушение санитарных норм, другие призывают не обращать внимания на такие вещи. Общий совет пользователей таков — готовить все продукты для личного употребления самим.