Омичей возмутила продавец, которая упаковывала хлеб «голыми руками»

Омич пожаловался в соцсетях на фасовку хлеба в одном из супермаркетов на улице Энтузиастов. Он снял на видео, как продавец упаковывает хлеб в индивидуальные бумажные пакеты руками без перчаток. Это вызвало горячее негодование у автора видео.

Цитата из подписи к видео:

— Я всегда считал, что фасовка пищевых продуктов не требующих термическую обработку производят в перчатках. Сегодня этот миф развеян — можно и плевать на санитарные нормы. А потом удивляемся, откуда берутся всякие болезни. (орфография и пунктуация автора сохранены).