Красноярские библиотеки откроют горожанам двери на ночь
20 и 21 апреля в библиотеках и книжных магазинах края пройдет «Библионочь».
20 и 21 апреля в библиотеках и книжных магазинах края пройдет «Библионочь».
Это ежегодная масштабная акция в поддержку чтения. Тема «Библионочи» этого года — «Магия книг». Библиотеки, книжные магазины, музеи и культурные центры будут работать вечером и ночью и представят красноярцам обширную культурную программу. Сегодня красноярцы смогут посетить мероприятия в краевой библиотеке и книжном магазине «Бакен». Завтра, 21 апреля, «Библионочь» пройдет в остальных культурных заведениях города. Гостей мероприятий ждут увлекательные