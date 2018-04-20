Красноярские библиотеки откроют горожанам двери на ночь

Это ежегодная масштабная акция в поддержку чтения. Тема «Библионочи» этого года — «Магия книг». Библиотеки, книжные магазины, музеи и культурные центры будут работать вечером и ночью и представят красноярцам обширную культурную программу. Сегодня красноярцы смогут посетить мероприятия в краевой библиотеке и книжном магазине «Бакен». Завтра, 21 апреля, «Библионочь» пройдет в остальных культурных заведениях города. Гостей мероприятий ждут увлекательные мастер-классы, экскурсии, спектакли и поэтические чтения. В детских библиотеках пройдет аналогичная акция для юных читателей: «Библиосумерки». Она отличается от мероприятий взрослых библиотек тем, что начинается и заканчивается раньше. Подробную программу красноярской «Библионочи» можно посмотреть на сайте Центральной городской библиотеки им. А. М. Горького, а также — в группах библиотек, музеев и книжных магазинах в соцсетях.