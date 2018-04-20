+17 и мокрый снег: Синоптики рассказали о погоде в Омске на выходные
По данным омского Гидрометцентра, ближайшие выходные в Омске будут теплыми, но с дождем и даже мокрым снегом.
По данным омского Гидрометцентра, ближайшие выходные в Омске будут теплыми, но с дождем и даже мокрым снегом.
Так, уже в пятницу, 20 апреля, температура в регионе поднимется до +11… +16 градусов, по северу будет около +7. Местами пройдет дождь. Ветер в отдельных районах будет достигать 20 м/с.
Еще теплее будет в субботу, 21 апреля. Ночная температура будет колебаться от +3 до +8, а при прояснении может опуститься до -2. Днем же будет +12… +17 градусов, по северу от +4 до +9. Местами ожидаются дождь и мокрый снег.
Осадки сохранятся и в воскресенье, 22 апреля. Ночная температура составит +1… +6 градусов. Днем будет от +4 до +9, а местами и до +14. Прогноз погоды уточняется.