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08:21 (мск), источник: СуперОмск

+17 и мокрый снег: Синоптики рассказали о погоде в Омске на выходные

По данным омского Гидрометцентра, ближайшие выходные в Омске будут теплыми, но с дождем и даже мокрым снегом.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 42% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Так, уже в пятницу, 20 апреля, температура в регионе поднимется до +11… +16 градусов, по северу будет около +7. Местами пройдет дождь. Ветер в отдельных районах будет достигать 20 м/с.

Еще теплее будет в субботу, 21 апреля. Ночная температура будет колебаться от +3 до +8, а при прояснении может опуститься до -2. Днем же будет +12… +17 градусов, по северу от +4 до +9. Местами ожидаются дождь и мокрый снег.

Осадки сохранятся и в воскресенье, 22 апреля. Ночная температура составит +1… +6 градусов. Днем будет от +4 до +9, а местами и до +14. Прогноз погоды уточняется.

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