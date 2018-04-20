+17 и мокрый снег: Синоптики рассказали о погоде в Омске на выходные

Источник: Агентство «Москва»

Так, уже в пятницу, 20 апреля, температура в регионе поднимется до +11… +16 градусов, по северу будет около +7. Местами пройдет дождь. Ветер в отдельных районах будет достигать 20 м/с.

Еще теплее будет в субботу, 21 апреля. Ночная температура будет колебаться от +3 до +8, а при прояснении может опуститься до -2. Днем же будет +12… +17 градусов, по северу от +4 до +9. Местами ожидаются дождь и мокрый снег.