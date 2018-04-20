Очереди под контролем: Госпогранкомитет запустил новый сервис

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Новый сервис в помощь водителям запустил Гопогранкомитет Беларуси. Он предоставляет полную информацию не только о наличии очереди из автомобилей на погранпереходах, но и о ее динамике. На сайте представлены усредненные данные за последние 4 недели.

Накануне поездки каждый может проанализировать данные нового сервиса ГПК и вычислить — в каких пунктах перехода, в какое время, по каким дням недели собираются самые большие очереди, а где стояние не будет таким утомительным.

Информация в новом сервисе на сайте ГПК предоставляется в виде графиков. Любой желающий может ознакомиться не только с ситуацией на границе на текущий момент, но и с данными о ежедневной средней величине очереди грузовых и легковых автомобилей.