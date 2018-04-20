Очереди под контролем: Госпогранкомитет запустил новый сервис
Отправляясь в поездку за границу, белорусы смогут не только узнать, какая очередь стоит сейчас на границе, но и оценить, в какие дни на границе собирается наибольшее количество машин.
Отправляясь в поездку за границу, белорусы смогут не только узнать, какая очередь стоит сейчас на границе, но и оценить, в какие дни на границе собирается наибольшее количество машин.
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Новый сервис в помощь водителям запустил Гопогранкомитет Беларуси. Он предоставляет полную информацию не только о наличии очереди из автомобилей на погранпереходах, но и о ее динамике. На сайте представлены усредненные данные за последние 4 недели.
Накануне поездки каждый может проанализировать данные нового сервиса ГПК и вычислить — в каких пунктах перехода, в какое время, по каким дням недели собираются самые большие очереди, а где стояние не будет таким утомительным.
Информация в новом сервисе на сайте ГПК предоставляется в виде графиков. Любой желающий может ознакомиться не только с ситуацией на границе на текущий момент, но и с данными о ежедневной средней величине очереди грузовых и легковых автомобилей.
Напомним, в трех пунктах пропуска «Брест», «Котловка» и «Григоровщина» работает система электронной очереди, где можно заранее, от 90 суток, забронировать время для пересечения границы. Также можно посмотреть ситуацию на границе в режиме онлайн — данные с