На Иртыше раньше времени начался ледоход
Как заявили в Омском гидрометцентре, ледоход на Иртыше начался в среду, 18 апреля, у села Татарка. Это произошло, как отмечают специалисты отдела гидропрогнозов, на три дня раньше нормы.
Как заявили в Омском гидрометцентре, ледоход на Иртыше начался в среду, 18 апреля, у села Татарка. Это произошло, как отмечают специалисты отдела гидропрогнозов, на три дня раньше нормы.
Так, с 17 апреля отмечены подвижки льда и подъем уровня воды у поселка Черлак. По данным на 19 апреля уровень воды составил 558 см над нулем поста. До неблагоприятной отметки, при достижении которой возможно подтопление поселка Затон, осталось 40 см., до опасной отметки — 82 см.
Ледостав с закраинами и подъемом воды наблюдается также на участке от села
«На Иртыше в черте Омска наблюдаются подвижки льда. На других участках реки лед потемнел, закраины составляют до 50 процентов охвата акватории, вода на льду с подъемом 16 см за сутки», — отмечают синоптики.
В ближайшие дни уровень воды на реках Омской области продолжит подниматься. Уже в пятницу, 20 апреля, ожидается вскрытие Иртыша в черте Омска.