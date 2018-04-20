На Иртыше раньше времени начался ледоход

Источник: РИА "Новости"

Так, с 17 апреля отмечены подвижки льда и подъем уровня воды у поселка Черлак. По данным на 19 апреля уровень воды составил 558 см над нулем поста. До неблагоприятной отметки, при достижении которой возможно подтопление поселка Затон, осталось 40 см., до опасной отметки — 82 см.

Ледостав с закраинами и подъемом воды наблюдается также на участке от села Покрово-Иртышское до Новой Станицы.

«На Иртыше в черте Омска наблюдаются подвижки льда. На других участках реки лед потемнел, закраины составляют до 50 процентов охвата акватории, вода на льду с подъемом 16 см за сутки», — отмечают синоптики.