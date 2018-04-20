Имангали Тасмагамбетов встретился с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко

Источник: Kazinform

Мероприятие было организовано в рамках инициированного посольством Казахстана в РФ проекта «Посольские вечера», участниками которых становятся интересные личности из мира политики, экономики, науки и культуры.

Открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов отметил, что достоинства произведений Сергея Лукьяненко стали очевидны и с годами приобрели свой неповторимый стиль.

«Любителей фантастики многое привлекает в них. Здесь и нетривиальные сюжеты, и колоритность образов персонажей, и продуманность деталей фантастического и виртуальных миров, созданных Вами. Но главное, на мой взгляд, — тонкое отражение дуальности мира, когда соотношение добра и зла, любви и ненависти, объективного и субъективного превращается не в их классическое противоборство, а представляет собой некую симбиотическую связь», — подчеркнул глава дипмиссии.

В творческом багаже Сергея Лукьяненко — свыше 120 произведений всех жанров. Их тиражи достигали 2,5 миллионов экземпляров в год и это только на русском языке. Произведения переведены на все европейские языки, а также на китайский и японский и выдерживают все новые и новые переиздания. Как определенный итог, в послужном списке писателя числится порядка 60 литературных премий. Не менее успешным оказался и симбиоз жанра фантастики и кинематографа. Первый из фильмов о «Дозорах» — «Ночной дозор» имел большой успех в прокате (общие сборы по миру около $50 млн., при бюджете $4,2 млн.), установил новый рекорд кассовых сборов для своего времени.