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07:25 (мск), источник: Kazinform

Имангали Тасмагамбетов встретился с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В офисе компании Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing состоялась встреча с известным писателем-фантастом, уроженцем Казахстана Сергеем Лукьяненко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт посольства РК в РФ.

Источник: Kazinform

Мероприятие было организовано в рамках инициированного посольством Казахстана в РФ проекта «Посольские вечера», участниками которых становятся интересные личности из мира политики, экономики, науки и культуры.

Открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов отметил, что достоинства произведений Сергея Лукьяненко стали очевидны и с годами приобрели свой неповторимый стиль.

«Любителей фантастики многое привлекает в них. Здесь и нетривиальные сюжеты, и колоритность образов персонажей, и продуманность деталей фантастического и виртуальных миров, созданных Вами. Но главное, на мой взгляд, — тонкое отражение дуальности мира, когда соотношение добра и зла, любви и ненависти, объективного и субъективного превращается не в их классическое противоборство, а представляет собой некую симбиотическую связь», — подчеркнул глава дипмиссии.

В творческом багаже Сергея Лукьяненко — свыше 120 произведений всех жанров. Их тиражи достигали 2,5 миллионов экземпляров в год и это только на русском языке. Произведения переведены на все европейские языки, а также на китайский и японский и выдерживают все новые и новые переиздания. Как определенный итог, в послужном списке писателя числится порядка 60 литературных премий. Не менее успешным оказался и симбиоз жанра фантастики и кинематографа. Первый из фильмов о «Дозорах» — «Ночной дозор» имел большой успех в прокате (общие сборы по миру около $50 млн., при бюджете $4,2 млн.), установил новый рекорд кассовых сборов для своего времени.

В рамках вечера состоялся показ нового фильма «Черновик», созданного по одноименному роману Сергея Лукьяненко. Картина рассказывает об одарённом московском дизайнере компьютерных игр Кирилле, который оказывается забыт всеми, кто когда-то его знал. В процессе освоения в новых реалиях к нему приходит понимание, что он теперь стал таможенником между Землёй и несколькими параллельными мирами — из целого множества параллельных миров. В главных ролях — Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Премьера фильма в России запланирована на 25 мая 2018 года.

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