Итальянская семья усыновила взрослого белоруса

Молодого человека итальянская семья знает более 20 лет — с 11 лет практически каждое лето он приезжал к ним в Италию на летний отдых по чернобыльским программам. Когда мальчик стал взрослым, семья продолжала поддерживать с ним отношения, приглашала его к себе в гости, приезжала к нему в Беларусь. Молодой человек занимается грузоперевозками и уже по работе нередко бывал в Италии. Для бездетной итальянской пары он стал настоящим сыном.