Итальянская семья усыновила взрослого белоруса
Пожилая итальянская чета знает 32-летнего белоруса более 20 лет и давно хотела усыновить его, но только теперь по решению суда он стал их законным наследником.
Пожилая итальянская чета знает 32-летнего белоруса более 20 лет и давно хотела усыновить его, но только теперь по решению суда он стал их законным наследником.
МИНСК, 20 апр — Sputnik. В соответствии с решением суда горда Тренто итальянская семья смогла официально усыновить 32-летнего белоруса, фамилия которого не называется, сообщили в четверг итальянские СМИ.
Молодого человека итальянская семья знает более 20 лет — с 11 лет практически каждое лето он приезжал к ним в Италию на летний отдых по чернобыльским программам. Когда мальчик стал взрослым, семья продолжала поддерживать с ним отношения, приглашала его к себе в гости, приезжала к нему в Беларусь. Молодой человек занимается грузоперевозками и уже по работе нередко бывал в Италии. Для бездетной итальянской пары он стал настоящим сыном.
Несмотря на то, что молодой человек уже вырос, у него своя семья и дети, итальянцы решили официально усыновить его, чтобы он являлся их законным наследником.