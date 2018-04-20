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09:20 (мск), источник: АиФ Иркутск

Гагаринская гонка пройдет в Иркутске 21 апреля

Гонка состоится уже в 57 раз.

Двести спортсменов со всей Сибири соберутся 21 апреля в Иркутске, где пройдет 57-ая Гагаринская гонка по велоспорту-шоссе. Гонка пройдет в рамках I тура чемпионата и первенства Сибирского федерального округа в гонке — критериум.

Маршрут гонки традиционно проходит по замкнутому кольцу со стартом на бульваре Гагарина. Участники будут выступать в четырех возрастных категориях.

Как рассказал главный судья соревнований Владимир Бурмистров, это первые большие соревнования в Сибири, которые открывают велосезон:

«Сборная Иркутской области будет представлена очень сильным составом, все наши спортсмены, которые являются членами сборных команд России, кроме двоих, выступят на Гагаринской гонке. Это и Сергей Барушко, и Александра Мамонова, и Владислав Нечаев, и Анастасия Полатова», — отметил Бурмистров.

Открытие соревнований в 11.45. Старт гонки запланирован на 12.00 часов, церемония награждения — на 14.00 часов.

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