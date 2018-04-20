Выходные в Челябинской области будут дождливыми и ветреными

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 5−7 градусов. В воскресенье потеплеет до плюс 4−9 градусов.

В ночные часы ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северный, северо-восточный 4−9 метров в секунду, порывы 13−18 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы — 732 миллиметра ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 744 миллиметра ртутного столба.