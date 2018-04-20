Выходные в Челябинской области будут дождливыми и ветреными
В предстоящие выходные, 21 и 22 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.
В предстоящие выходные, 21 и 22 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 5−7 градусов. В воскресенье потеплеет до плюс 4−9 градусов.
В ночные часы ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северный,