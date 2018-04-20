Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«С ракетами не вышло — хотите Курскую дугу?»: в РФ ответили США
Что будет, если «закончились права»
Прокуратура разрешила школьникам не носить форму
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
«Хаббл» показал невероятную туманность (фото)
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Родригеса не остановил бы и сам Сатана: ЦСКА повел в серии 2-0
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Поклонники подозревают, что Ксения Бородина увеличила губы
Игорь Верник окунул Аглаю Тарасову лицом в именинный торт
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Российские «Терминаторы» пугают запад
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
09:01 (мск), источник: Uralpress.ru

Выходные в Челябинской области будут дождливыми и ветреными

В предстоящие выходные, 21 и 22 апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 39% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 5−7 градусов. В воскресенье потеплеет до плюс 4−9 градусов.

В ночные часы ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северный, северо-восточный 4−9 метров в секунду, порывы 13−18 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы — 732 миллиметра ртутного столба, к воскресенью оно повысится до 744 миллиметра ртутного столба.

Все новости региона
Скоропостижно скончалась председатель отделения Союза журналистов России в Челябинской области Ольга Давиденко
Минфин США: санкции против России достигли нужного результата
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Король Свазиленда переименовал страну
Россия испытала новейшее оружие против беспилотников
Бюджетные туры: как сэкономить на отпуске при колебаниях рубля
Американец выиграл $15 млн в моментальную лотерею
Бизнесмена заподозрили в хищении 2,6 млрд рублей у банка
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Неизвестные «жестко» (даже очень) подшутили над джиперами На одной из улиц английского города Бирмингем появился плакат, предлагающий бесплатное увеличение мужского органа владельцам больших авто
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь