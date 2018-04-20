Пропавшая в Черняховском районе девушка с ДЦП найдена в Храброво

«Её остановила девушка Марина. Она её отправила из Храброво на автостанцию. Дала деньги ей, чтоб Ангелина поехала домой», — рассказала Алсу.

Ангелина вышла из дома в п. Бережковское 18 апреля в 20:00 и не вернулась. Ранее сообщалось, девушку якобы видели знакомые в районе Междуречья в половине второго ночи 19 апреля. Затем появилась информация, что около пяти часов утра в этот же день пропавшая была вблизи посёлка Талпаки.