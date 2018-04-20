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10:46 (мск), источник: Клопс.ru

Пропавшая в Черняховском районе девушка с ДЦП найдена в Храброво

Пропавшая в Черняховском районе 25-летняя девушка-инвалид найдена. Об этом «Клопс» сообщила её двоюродная сестра.

По словам родственницы, девушку никто не обидел, а наоборот поддержали и отправили домой.

«Её остановила девушка Марина. Она её отправила из Храброво на автостанцию. Дала деньги ей, чтоб Ангелина поехала домой», — рассказала Алсу.

Ангелина вышла из дома в п. Бережковское 18 апреля в 20:00 и не вернулась. Ранее сообщалось, девушку якобы видели знакомые в районе Междуречья в половине второго ночи 19 апреля. Затем появилась информация, что около пяти часов утра в этот же день пропавшая была вблизи посёлка Талпаки.

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