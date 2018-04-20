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08:45 (мск), источник: Газета.Ру

В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана

В Московском зоопарке родился детеныш кудрявого пеликана, передает агентство городских новостей «Москва».

Источник: РИА "Новости"

«В Московском зоопарке появился на свет птенец кудрявого пеликана. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России из-за своей малочисленности. Сегодня на территории Европы в естественных условиях обитает всего несколько тысяч птиц. Увидеть детеныша можно в павильоне “Бабочки и птицы” на новой территории зоосада», — говорится в сообщении.

Отмечается, что птенец уже научился у сородичей заглатывать рыбу.

Ранее сообщалось, что в зоопарке родился детеныш росомахи. В последний раз детеныш животного появлялся на свет в зоопарке три года назад. Специалистам удалось создать для росомах максимально комфортные условия для жизни и размножения.

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19 марта 2015© Ньюстюб
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