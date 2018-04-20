В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана
В Московском зоопарке родился детеныш кудрявого пеликана, передает агентство городских новостей «Москва».
В Московском зоопарке родился детеныш кудрявого пеликана, передает агентство городских новостей «Москва».
«В Московском зоопарке появился на свет птенец кудрявого пеликана. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России
Отмечается, что птенец уже научился у сородичей заглатывать рыбу.
Ранее сообщалось, что в зоопарке родился детеныш росомахи. В последний раз детеныш животного появлялся на свет в зоопарке три года назад. Специалистам удалось создать для росомах максимально комфортные условия для жизни и размножения.