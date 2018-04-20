В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана

«В Московском зоопарке появился на свет птенец кудрявого пеликана. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России из-за своей малочисленности. Сегодня на территории Европы в естественных условиях обитает всего несколько тысяч птиц. Увидеть детеныша можно в павильоне “Бабочки и птицы” на новой территории зоосада», — говорится в сообщении.