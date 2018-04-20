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08:53 (мск), источник: РИА Новости

«Шутили, что залетела в поезде». Мать рассказала о подмене дочери в роддоме

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Александр Чернышев. Перепутали в роддоме и узнали об этом через 30 лет — это не краткое содержание увлекательного мексиканского сериала. Такое дело разбирал Центральный районный суд Челябинска.

Согласно вердикту, нашедшие год назад своих настоящих родителей жительницы региона — Екатерина Туганова и Люция Рамазанова (Тулигенова) — получат от Министерства финансов России по миллиону рублей в качестве компенсации. РИА Новости разбиралось в подробностях скандальной истории.

Ошибочка вышла

Жительница Челябинска Зоя Туганова всю жизнь подозревала, что воспитывает чужую дочь.

Первые сомнения возникли еще в роддоме, когда ей принесли якобы ее ребенка. Смутили темные глаза новорожденной. Зоя Антоновна уверена, что подмена произошла из-за схожих фамилий матерей: Туганова и Тулигенова.

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«Это было в 1987 году, но я помню все детали. Меня зачем-то повезли в отделение патологии, хотя с анализами все было в порядке, — приняли за другую. Потом у Кати обнаружили порок сердца. Я догадывалась, что произошла ошибка. Познакомилась там с матерью, которая родила в тот же день, просила показать ребенка, когда принесут. Но она не верила: стала меня избегать, и ничего выяснить так и не удалось. Врачи тоже говорили, что у меня просто послеродовой стресс», — вспоминает Туганова.

Зоя Антоновна забрала малышку и воспитывала ее как родную, хотя сомнения оставались: мама ждала, что в роддоме все-таки разберутся, спохватятся и сами к ней обратятся. Да и окружающие замечали разительные отличия родителей и дочери.

«Я тогда работала проводницей поезда: в округе поговаривали, что залетела, пока моталась туда-сюда. Но муж любил Катеньку, а она его — даже больше меня. В конце концов мы смирились: где искать вторую семью, не знали, а экспертизы ДНК еще не существовало», — объясняет Туганова в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Время шло, Катя успешно перенесла операцию на сердце, выросла, получила хорошее образование, устроилась работать диспетчером на железную дорогу. Сейчас она разведена, снимает квартиру в Магнитогорске и воспитывает девятилетнего сына.

Чужое горе

Детство биологической дочери Зои Антоновны, Люции, сложилось не так гладко. Девочка росла в бедной многодетной семье в глухой башкирской деревне, часто недоедала и постоянно болела, не получая необходимого лечения, — сейчас из-за этого у нее проблемы со слухом.

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Мама злоупотребляла алкоголем и не занималась детьми, отец попал в тюрьму за убийство соседа, — описывает судьбу Люции Туганова. В итоге мать лишили родительских прав и девочка оказалась в интернате. Когда вышла оттуда, родители уже умерли, а деревенский дом соседи растащили по частям.

Сейчас она живет в той же деревне Киржакуль в Челябинской области, растит троих детей. После замужества сменила фамилию на Рамазанова. «Там она всю жизнь была чужой. Соседи тыкали в нее пальцем, потому что Люция была единственная светленькая на весь поселок — белая ворона», — говорит Туганова.

В 2017 году Екатерина, частично разделявшая сомнения матери об их кровном родстве, разыскала Люцию в социальной сети и предложила сделать ДНК-тест. Подозрения подтвердились: биологическая дочь Зои Антоновны — Люция, а не Екатерина.

«Катя до последнего отказывалась верить, что у нее другая мать. Ей даже скорую на работу вызывали, когда она узнала, — такой сильный был стресс. Я и сама немало понервничала: все только постепенно стало налаживаться после смерти мужа, а тут такой поворот. Соседи удивлялись, как меня не хватил инфаркт», — комментирует Туганова.

Она и дочери решили разобраться в ситуации и обратились к адвокату. «К счастью для истцов, сохранились первичные медицинские документы — так называемая обменная карта, в которой указано, что 29 января 1987 года девочки родились в одном и том же роддоме. Вместе с генетической экспертизой это позволило доказать факт подмены и подать иски о причинении морального ущерба», — рассказал РИА Новости занимавшийся делом юрист Андрей Маркин.

Судебные страсти

Екатерина и Люция требовали взыскать по десять миллионов рублей с областного перинатального центра, однако суд решил, что его нельзя считать правопреемником роддома, в котором они родились. Ответчиком был назначен Минфин.

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«Иск о компенсации морального вреда был удовлетворен частично. Тридцать лет назад девочек перепутали, и они отправились в чужие семьи. Министерство финансов должно выплатить истцам по миллиону рублей: суд посчитал, что Российская Федерация несет ответственность за действия советского родильного дома», — объясняет Маркин.

В конце лета 2017 года адвокат уже занимался иском, с которым в суд обратилась Зоя Турганова. Она, как и дочери, настаивала на сумме в десять миллионов рублей и даже подавала апелляцию, но обжаловать приговор не удалось. «Мы считаем решение суда неадекватным, ведь даже десять миллионов не могли бы компенсировать причиненные людям страдания», — подчеркивает Маркин.

Сейчас семья ждет выплаты компенсаций от Министерства финансов. Деньги планируют потратить на улучшение жилищных условий. Предполагается, что семья Люции переедет в Челябинск, где ее дети смогут получить хорошее образование. Люция с мужем и детьми поселится в двухкомнатной квартире Зои Антоновны, где сейчас живет ее старший сын, а для него купят новую квартиру.

«Жалко, что Люция не попала в нормальную семью, тогда все было бы не так страшно. Она росла без любви и заслуживает лучшего», — рассуждает Туганова, добавляя, что теперь у нее две дочери и обе родные.

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