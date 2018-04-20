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08:44 (мск), источник: АиФ Уфа

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в выходные

Жителей республики ждут осадки и небольшое похолодание.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 39% 765 мм рт. ст. 4 м/с

Башгидромет сообщает, днём в пятницу, 20 апреля, в республике ожидается северо-западный ветер, местами до сильного. Температура воздуха днём составит +6,+11°, местами столбик термометра поднимется до +16°.

В выходные, 21 и 22 апреля, в республике прогнозируются осадки и небольшое похолодание. Так, в субботу, местами пройдёт небольшой дождь со снегом, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью опуститься до 0,-5°, по югу до +5°. Днем воздух прогреется до +3,+8°. В воскресенье, 22 апреля, характер погоды значительно не изменится. Разве что днём станет теплее: +8,+13°.

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