Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в выходные

В выходные, 21 и 22 апреля, в республике прогнозируются осадки и небольшое похолодание. Так, в субботу, местами пройдёт небольшой дождь со снегом, на отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха ночью опуститься до 0,-5°, по югу до +5°. Днем воздух прогреется до +3,+8°. В воскресенье, 22 апреля, характер погоды значительно не изменится. Разве что днём станет теплее: +8,+13°.