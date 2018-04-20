В дни ЧМ-2018 в Ростове запустят проект «Футбол объединяет»
В
В
Так в рамках проекта донскую столицу посетят болельщики из
Так, например, в Ростове ожидают прибытия представителей немецкого Дортмунда. Активные студенты городов дружат семьями уже не первый год. Молодежь сблизили международные обмены, во время которых студенты знакомятся с местной политикой, культурой и традициями.
«Если брать Дортмунд, то болельщики из этого города, безусловно, захотят поехать в свой сквер, также им интересна наша набережная. 1 мая откроется парк на Левом берегу в нескольких метрах от стадиона, думаю, гостей заинтересует этот объект», — отметил начальник отдела по делам молодежи администрации
Во время Чемпионата мира по футболу Ростов объединит около 200 тысяч футбольных фанатов. Ожидается, что примерно половина из них будут иностранцами или иностранцами с ростовскими корнями.